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Перекрытие улицы Лежена, тротуары которой облюбовали водители, продлили на два дня

Хотя ремонт теплотрассы уже закончился

Несмотря на бетонные блоки, некоторые водители нашли способ, как выбраться с улицы Кошурникова на улицу Адриена Лежена
Несмотря на бетонные блоки, некоторые водители нашли способ, как выбраться с улицы Кошурникова на улицу Адриена Лежена


В Новосибирске продлили на два дня перекрытие загруженной улицы Адриена Лежена — специалисты закончили ремонт на теплотрассе, но теперь там идёт благоустройство.


Дорогу на улице Адриена Лежена перекрыли на прошлой неделе, сначала планировалось, что работы завершатся 26 ноября. Теперь, сообщили в пресс-службе компании, движение откроют 28 ноября.


«Ремонт уже завершён, там сейчас идут работы по благоустройству, сегодня забетонировали, 28-го уже уберут блоки и ограждения — оно должно скрепиться за два дня», — рассказали корреспонденту НГС в СГК. 


В пресс-службе уточнили, что отключений домов от горячей воды на участке нет, а также принесли извинения за неудобства для водителей.


На прошлой неделе, после того, как проезд с улицы Кошурникова стал невозможен, водители начали объезжать бетонные блоки по тротуару.


Сегодня утром новосибирцы на автомобилях застряли на Адриена Лежена, когда пытались выехать на улицу Бориса Богаткова.


Машины встали в сложную пробку с утра, когда выезжали с Адриена Лежена на Бориса Богаткова
Машины встали в сложную пробку с утра, когда выезжали с Адриена Лежена на Бориса Богаткова


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