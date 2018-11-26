Перекрытие улицы Лежена, тротуары которой облюбовали водители, продлили на два дня
Хотя ремонт теплотрассы уже закончился
В Новосибирске продлили на два дня перекрытие загруженной улицы Адриена Лежена — специалисты закончили ремонт на теплотрассе, но теперь там идёт благоустройство.
Дорогу на улице Адриена Лежена перекрыли на прошлой неделе, сначала планировалось, что работы завершатся 26 ноября. Теперь, сообщили в пресс-службе компании, движение откроют 28 ноября.
«Ремонт уже завершён, там сейчас идут работы по благоустройству, сегодня забетонировали, 28-го уже уберут блоки и ограждения — оно должно скрепиться за два дня», — рассказали корреспонденту НГС в СГК.
В пресс-службе уточнили, что отключений домов от горячей воды на участке нет, а также принесли извинения за неудобства для водителей.
На прошлой неделе, после того, как проезд с улицы Кошурникова стал невозможен, водители начали объезжать бетонные блоки по тротуару.
Сегодня утром новосибирцы на автомобилях застряли на Адриена Лежена, когда пытались выехать на улицу Бориса Богаткова.
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Елена Громкова
Фото читателей НГС