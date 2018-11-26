Министр культуры опроверг назначение экс-депутата новым директором театра «Глобус»
Но заявил, что к нынешнему руководству «есть вопросы»
Министр культуры Новосибирской области сообщил, что в театре «Глобус» остаётся прежний директор, а информацию о новых назначениях назвал слухами.
«20-го числа у меня была встреча с Алябьевой (директор театра «Глобус». — Прим. ред.), мы разговаривали о финансово-хозяйственной деятельности. И на этом всё, никаких документов, никаких приказов, никаких распоряжений — ничего не было. Вы же понимаете, если бы было желание кого-то поставить и снять, зная мой характер, это было бы 20-го числа», — сообщил 26 ноября министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.
По его словам, очередная встреча с директором театра состоится в декабре по вопросам финансирования, в том числе связанным с федеральными деньгами. «Я так думаю, что все эти вопросы решим. С Еленой Владимировной мы нормально поговорили. Все аспекты решили, которые касались этого вопроса. Может быть, её как-то насторожило, что где-то у меня вопросы возникли. Они должны быть у руководителя», — прокомментировал Игорь Решетников.
Он подчеркнул, что в следующем году в театр планируют вложить порядка 100 миллионов, поэтому предстоит серьёзная работа. Решетников не стал комментировать визит в театр Виктора Старкова и Анатолия Кубанова. «Кто хочет, тот туда и ходит, честное слово», — объяснил он.
Новых назначений в театре, по его словам, не планируется. Действующий директор театра Елена Алябьева сейчас на больничном.
Скандал по поводу предполагаемой смены руководства театра «Глобус» разгорелся в выходные, когда на собрании коллектива театра объявили о готовящейся смене руководства: как заявил творческий коллектив театра, новым директором собирались назначить экс-депутата областного Заксобрания и бывшего кандидата в мэры Новосибирска Виктора Старкова.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова