Новосибирцы заставили мэрию вернуть остановку на старое место

Ее перенесли, чтобы автобусы не создавали пробок, но пассажирам это не понравилось

Раньше автобусная остановка находилась на кольце у торгового центра «Маяк» — ее перенесли на прежнее место
Раньше автобусная остановка находилась на кольце у торгового центра «Маяк» — ее перенесли на прежнее место


Новосибирцы добились переноса остановки с парковки возле дома по улице Русская, 5 на прежнее место — на кольцо Шлюза. Изменения коснулись автобусов № 7, 23, 36, 48 и маршрутных такси № 6, 7, 43.


В конце сентября остановку перенесли на улицу Русская, чтобы автобусы не создавали пробку на кольце, рассказал НГС местный житель Лев Демидов.


«Но остановка там ничем не оборудована: нет ни павильона, ничего. И переход там опасный — нет светофора», — сообщил Демидов.


После переноса остановки жители микрорайона начали собирать подписи под коллективным письмом в мэрию с требованием вернуть остановку на прежнее место. В итоге сегодня, 26 ноября, остановку снова перенесли — на старое место.


Правда, как рассказали НГС местные жители, водители не всех маршрутов отреагировали на изменения — по их словам, некоторые по-прежнему проезжают остановку на кольце.


14 ноября появилась измененная схема проезда автобуса № 52, который соединяет Нижнюю Ельцовку и Академгородок. На маршруте появилась новая остановка «Садовый проезд».

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