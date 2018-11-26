Новосибирцы заставили мэрию вернуть остановку на старое место
Ее перенесли, чтобы автобусы не создавали пробок, но пассажирам это не понравилось
Новосибирцы добились переноса остановки с парковки возле дома по улице Русская, 5 на прежнее место — на кольцо Шлюза. Изменения коснулись автобусов
В конце сентября остановку перенесли на улицу Русская, чтобы автобусы не создавали пробку на кольце, рассказал НГС местный житель Лев Демидов.
«Но остановка там ничем не оборудована: нет ни павильона, ничего. И переход там опасный — нет светофора», — сообщил Демидов.
После переноса остановки жители микрорайона начали собирать подписи под коллективным письмом в мэрию с требованием вернуть остановку на прежнее место. В итоге сегодня, 26 ноября, остановку снова перенесли — на старое место.
Правда, как рассказали НГС местные жители, водители не всех маршрутов отреагировали на изменения — по их словам, некоторые по-прежнему проезжают остановку на кольце.
14 ноября появилась измененная схема проезда автобуса
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Илья Калинин
Фото Ольги Бурлаковой