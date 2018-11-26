Новосибирцы заставили мэрию вернуть остановку на старое место

Ее перенесли, чтобы автобусы не создавали пробок, но пассажирам это не понравилось

Раньше автобусная остановка находилась на кольце у торгового центра «Маяк» — ее перенесли на прежнее место





Новосибирцы добились переноса остановки с парковки возле дома по улице Русская, 5 на прежнее место — на кольцо Шлюза. Изменения коснулись автобусов № 7 , 23, 36, 48 и маршрутных такси № 6 , 7, 43.







В конце сентября остановку перенесли на улицу Русская, чтобы автобусы не создавали пробку на кольце, рассказал НГС местный житель Лев Демидов.







«Но остановка там ничем не оборудована: нет ни павильона, ничего. И переход там опасный — нет светофора», — сообщил Демидов.







После переноса остановки жители микрорайона начали собирать подписи под коллективным письмом в мэрию с требованием вернуть остановку на прежнее место. В итоге сегодня, 26 ноября, остановку снова перенесли — на старое место.





Правда, как рассказали НГС местные жители, водители не всех маршрутов отреагировали на изменения — по их словам, некоторые по-прежнему проезжают остановку на кольце.



