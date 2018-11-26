На парковке «МЕГИ» появилась двухэтажная кофейня из контейнеров

Её открыла сеть, которая за последний год успела вырасти в семь раз

Павильон кофейни установлен напротив входа в магазин ИКЕА
Павильон кофейни установлен напротив входа в магазин ИКЕА


Новосибирская сеть Prime Time установила необычный павильон на парковке перед ТЦ «МЕГА». Это первая попытка организовать постоянную точку общепита здесь вне здания самого торгового комплекса.


Павильон Prime Time представляет собой конструкцию, собранную из нескольких транспортных контейнеров, в стенах которых прорезаны окна. Заведение имеет два уровня и небольшую летнюю веранду на крыше одного из контейнеров. В воскресенье, как убедился корреспондент НГС, точка ещё не работала «по техническим причинам».


Как пояснил владелец сети Антон Горестов, эта конструкция ранее располагалась рядом с лофтом «Мельница» на улице Фабричной.


Летом в кофейне будет работать открытая веранда
Летом в кофейне будет работать открытая веранда


«Точку как раз должны были открыть, но немного не успели. Она начнет работать на этой неделе», — пояснил предприниматель.


Prime Time — самая быстрорастущая новосибирская сеть общепита этого года. Первые её точки появились в Новосибирске в конце 2017 года, а сейчас в ней уже 14 заведений в разных районах города. 


С начала работы новосибирской «МЕГИ» это первая попытка организовать постоянную точку общепита ещё и на парковке
С начала работы новосибирской «МЕГИ» это первая попытка организовать постоянную точку общепита ещё и на парковке


Павильон Prime Time — первая попытка организовать постоянно работающее заведение на территории «МЕГИ», но вне самого торгового комплекса. Ранее сама «МЕГА» летом организовывала в этой же зоне летнюю площадку, на которой был небольшой фуд-корт. С учетом всех заведений, работающих в ТЦ, для «МЕГИ» это будет уже седьмая кофейня. А в декабре здесь должно начать работать ещё и заведение омской сети Skuratov.

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