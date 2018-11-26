Вышли из запоя: Новосибирская область поднялась в рейтинге трезвости
Эксперты признали регион самым малопьющим регионом Сибири
Аналитики обнародовали новый рейтинг трезвости регионов России: Новосибирская область улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом.
«Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ – 2018» составили участники федерального проекта «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). Чтобы оценить трезвость каждого региона, эксперты проанализировали статистику разных ведомств.
Аналитики подсчитали, сколько спиртного продают в каждом регионе, какое число людей умирает от алкогольных отравлений и состоит на учёте с алкоголизмом и алкогольными психозами. Также составители рейтинга обратили внимание на масштабы незаконного производства и продажи алкоголя, на количество преступлений, которые спровоцировали пьяные люди. Плюс подсчитали, сколько часов в сутки и дней в году в регионах действует запрет на продажу спиртного.
Новосибирская область разместилась на 18-м месте, поднявшись на 4 строчки по сравнению с прошлым годом и удержав позиции самого трезвого региона Сибири.
Лидером рейтинга, как и в прошлый раз, оказалась Чеченская Республика (1-е место). Также в тройку самых малопьющих регионов России вошли Ингушетия и Дагестан. Аутсайдерами рейтинга стали Ненецкий автономный округ (83-е место), Магаданская область (84-е место) и Чукотский автономный округ (85-е место).
«Динамика "трезвости" регионов за последние 4 года свидетельствует о том, что антиалкогольная политика меняется, укрепляется и прогрессирует именно в тех субъектах, руководство которых активно учитывает негативные результаты ежегодного общественного мониторинга», — считают авторы исследования.
Ранее аналитики выяснили, что Новосибирск также входит в десятку самых спортивных городов России.
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Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова