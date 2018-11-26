проблема

Вышли из запоя: Новосибирская область поднялась в рейтинге трезвости

Эксперты признали регион самым малопьющим регионом Сибири

Эксперты утверждают, что Новосибирская область стала вести более трезвый образ жизни
Эксперты утверждают, что Новосибирская область стала вести более трезвый образ жизни


Аналитики обнародовали новый рейтинг трезвости регионов России: Новосибирская область улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом.


«Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ – 2018» составили участники федерального проекта «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). Чтобы оценить трезвость каждого региона, эксперты проанализировали статистику разных ведомств.


Аналитики подсчитали, сколько спиртного продают в каждом регионе, какое число людей умирает от алкогольных отравлений и состоит на учёте с алкоголизмом и алкогольными психозами. Также составители рейтинга обратили внимание на масштабы незаконного производства и продажи алкоголя, на количество преступлений, которые спровоцировали пьяные люди. Плюс подсчитали, сколько часов в сутки и дней в году в регионах действует запрет на продажу спиртного.


Новосибирская область разместилась на 18-м месте, поднявшись на 4 строчки по сравнению с прошлым годом и удержав позиции самого трезвого региона Сибири. 


Лидером рейтинга, как и в прошлый раз, оказалась Чеченская Республика (1-е место). Также в тройку самых малопьющих регионов России вошли Ингушетия и Дагестан. Аутсайдерами рейтинга стали Ненецкий автономный округ (83-е место), Магаданская область (84-е место) и Чукотский автономный округ (85-е место).


«Динамика "трезвости" регионов за последние 4 года свидетельствует о том, что антиалкогольная политика меняется, укрепляется и прогрессирует именно в тех субъектах, руководство которых активно учитывает негативные результаты ежегодного общественного мониторинга», — считают авторы исследования.


Ранее аналитики выяснили, что Новосибирск также входит в десятку самых спортивных городов России.

Прочтений: 3813

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (61)61
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено