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Грузовая «Мазда» отправилась по трамвайным путям, но её выбросило на встречную полосу

Три автомобиля перекрыли проезд для троллейбусов и трамваев

Авария случилась в 8:40
Авария случилась в 8:40


Утром 26 ноября в Новосибирске грузовик «Мазда» решил проехать по трамвайным путям, но из-за гололёда водитель не справился с управлением.


«Kia Rio и Nissan Sunny двигались по улице Авиастроителей со стороны 25 лет Октября в сторону Трикотажной. Kia Rio двигался во втором ряду, Nissan Sunny — по трамвайным путям попутного направления. Со стороны улицы Трикотажной на встречу двигался автомобиль Mazda Titan по трамвайным путям», — сообщают аварийные комиссары «Автоспаса».


По информации аваркомов, Mazda Titan на гололёде не справился с управлением, машину выбросило на встречные трамвайные пути, где произошло ДТП с автомобилем Nissan Sunny. 


Ниссан во время ДТП задел «Киа»
Ниссан во время ДТП задел «Киа»


Вину водитель Mazda признаёт, добавили в «Автоспасе». Из-за аварии собралась пробка по улице Авиастроителей от улицы Учительской
Вину водитель Mazda признаёт, добавили в «Автоспасе». Из-за аварии собралась пробка по улице Авиастроителей от улицы Учительской


Из-за аварии остановились троллейбусы № 22 и трамваи № 14
Из-за аварии остановились троллейбусы № 22 и трамваи № 14


Сегодня утром жители Новосибирска сообщали о дорожных коллапсах из разных частей города.

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