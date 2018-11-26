Грузовая «Мазда» отправилась по трамвайным путям, но её выбросило на встречную полосу
Три автомобиля перекрыли проезд для троллейбусов и трамваев
Утром 26 ноября в Новосибирске грузовик «Мазда» решил проехать по трамвайным путям, но из-за гололёда водитель не справился с управлением.
«Kia Rio и Nissan Sunny двигались по улице Авиастроителей со стороны 25 лет Октября в сторону Трикотажной. Kia Rio двигался во втором ряду, Nissan Sunny — по трамвайным путям попутного направления. Со стороны улицы Трикотажной на встречу двигался автомобиль Mazda Titan по трамвайным путям», — сообщают аварийные комиссары «Автоспаса».
По информации аваркомов, Mazda Titan на гололёде не справился с управлением, машину выбросило на встречные трамвайные пути, где произошло ДТП с автомобилем Nissan Sunny.
Сегодня утром жители Новосибирска сообщали о дорожных коллапсах из разных частей города.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospasrus
Скриншот maps.nskgortrans.ru