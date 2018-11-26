Неосторожная курильщица погибла в пожаре на Затулинке
Она сгорела в собственной квартире на улице Зорге
Вечером 25 ноября в Новосибирске на улице Зорге загорелась квартира в 9-этажном доме — в огне погибла женщина.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из квартиры шёл дым, в результате пожара в однокомнатной квартире огнём повреждены домашние вещи, мебель на площади 15 кв. метров. Распространение пожара на соседние помещения не допущено», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.
Из подъезда во время происшествия самостоятельно эвакуировались 3 человека.
В пресс-службе добавили, что предварительная причина пожара — неосторожность при курении.
Официально в МЧС не сообщают о погибших, а по информации источника, знакомого с ситуацией, на пожаре погибла женщина, которая курила.
На прошлой неделе на пожаре в Октябрьском районе в частном доме погиб мужчина.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова