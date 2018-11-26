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Фото: на площади Ленина закрыли парковку

Сейчас там установлен забор и работают автоинспекторы

Парковку закрыли возле здания Ленина, 1
Парковку закрыли возле здания Ленина, 1


Утром 26 ноября в Новосибирске закрыли парковку на площади Ленина — территорию обнесли забором.


Сейчас на парковке осталось несколько автомобилей, также здесь стоит автомобиль ДПС и работает инспектор.


В пресс-центре мэрии корреспонденту НГС пояснили, что на перекрытой парковке будут монтировать новогоднюю ёлку.


Ранее власти сообщали о планах поставить на площади новогодний городок. Ожидается, что главная ёлка здесь откроется 21 декабря.


«В этом году забор вокруг главного новогоднего городка, конфигурация которого изменится, планируется сделать изо льда с подсветкой», — сообщал пресс-центр мэрии Новосибирска.


По информации начальника управления культуры мэрии Владимира Державца, наступающий год объявлен в России Годом театра, поэтому тема театра будет поддержана и в оформлении новогоднего городка на площади Ленина.


Ледяные арки станут афишными тумбами — на них разместят афиши и фотографии представлений театров Новосибирска: театра Сергея Афанасьева, театра кукол, «Красного факела», «Старого дома», Музыкального театра, театра «Глобус», Первого театра, театра «На левом берегу» и театра оперы и балета.


На парковке почти не осталось машин
На парковке почти не осталось машин


В прошлый раз парковку на площади перекрывали перед Днём народного единства.

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