«Люди прыгают по сугробам»: водители и пешеходы застряли с утра в неочищенном от снега городе
Новосибирцы шлют в редакцию фото и видео с улиц и дорог
Утром 26 ноября жители Новосибирска попали в сложные пробки в засыпанном снегом городе.
«Загруженность автодорог Новосибирска необычно высока. Сейчас в городе 9 баллов, что на 3 балла выше обычного», — отмечал Яндекс в 8:39.
После 9 утра уровень пробок немного снизился — до 8 баллов.
«Это конечная остановка троллейбусов "Учительская". Люди просто прыгают по сугробам, мужчина на костылях без помощи прохожих не смог пройти», — написала в редакцию читательница НГС.
Также о сложной ситуации рассказал житель Дзержинского района.
«Я из "Камелота" (ЖК на улице Адриена Лежена. — Прим. ред.) пытался выехать на Богаткова по Лежена, но там все колом стоит. А это единственная дорога, где хоть с трудом, но реально выехать. Хотя некоторые машины скользят и съезжают задним ходом на подъеме на Кошурникова», — написал в редакцию читатель.
Накануне, 25 ноября, в городе была аналогичная ситуация после снегопада, который прошёл в субботу.
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Елена Громкова
Фото и видео читателей НГС