Звезда «Дикого ангела» включила Новосибирск в список городов своего тура
Наталья Орейро выступит в ЛДС весной
Звезда известного аргентинского сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро запланировала концерт в Новосибирске будущей весной.
В марте 2019 году Наталья Орейро начнёт турне «Незабываемый тур», сообщается на сайте компании «Гамаюн Продакшн», которая занимается гастролями.
Первый концерт пройдёт в Минске 21 марта, далее среди городов тура — Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Ярославль и другие. В Новосибирске концерт запланирован на 10 апреля — он пройдёт в ЛДС, билеты пока не продаются.
В 2014 году Наталья Орейро уже выступала в Новосибирске, тогда шоу «Наша Наташа» прошло в новосибирском цирке.
А уже в декабре новосибирцев ждёт выступление другого известного артиста - 9 декабря в лофт-парке «Подземка» выступит Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein.
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Елена Громкова
Фото читателя НГС