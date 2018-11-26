Звезда «Дикого ангела» включила Новосибирск в список городов своего тура

В прошлый раз Наталья Орейро выступала в Новосибирске в ноябре 2014 года





Звезда известного аргентинского сериала «Дикий ангел» Наталья Орейро запланировала концерт в Новосибирске будущей весной.





В марте 2019 году Наталья Орейро начнёт турне «Незабываемый тур», сообщается на сайте компании «Гамаюн Продакшн», которая занимается гастролями.





Первый концерт пройдёт в Минске 21 марта, далее среди городов тура — Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Ярославль и другие. В Новосибирске концерт запланирован на 10 апреля — он пройдёт в ЛДС, билеты пока не продаются.





В 2014 году Наталья Орейро уже выступала в Новосибирске, тогда шоу «Наша Наташа» прошло в новосибирском цирке.





А уже в декабре новосибирцев ждёт выступление другого известного артиста - 9 декабря в лофт-парке «Подземка» выступит Тилль Линдеманн, лидер группы Rammstein.