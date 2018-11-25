Школьник в тёмно-синей куртке найден живым

Подростка искали два дня





Сегодня вечером найден живым 13-летний Владислав Печёрский, который пропал в пятницу, 23 ноября, на станции Евсино под Новосибирском.





«Найден. Всё хорошо. Едет с нами в машине. Сейчас мы его отвезём до Бердска. Там его встретят сотрудники полиции и <…> отправят домой. <…> По нашей ориентировке сообщил очевидец о его предполагаемом местонахождении», — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Мария Парватова.





В середине ноября волонтёры нашли 29-летнюю Ксению Михайлову, которая вышла на работу и пропала. Поиски длились 11 дней.