Школьник в тёмно-синей куртке найден живым
О местонахождении подростка сообщил очевидец
Сегодня вечером найден живым 13-летний Владислав Печёрский, который пропал в пятницу, 23 ноября, на станции Евсино под Новосибирском.
«Найден. Всё хорошо. Едет с нами в машине. Сейчас мы его отвезём до Бердска. Там его встретят сотрудники полиции и <…> отправят домой. <…> По нашей ориентировке сообщил очевидец о его предполагаемом местонахождении», — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Мария Парватова.
В середине ноября волонтёры нашли 29-летнюю Ксению Михайлову, которая вышла на работу и пропала. Поиски длились 11 дней.
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Александра Трофименко
фото vk.com/dobrospasnsk