Волейбол: ВК «Локомотив» проиграл команде из Москвы

Матч чемпионата России проходил в Новосибирске





Новосибирские волейболисты из ВК «Локомотив» проиграли в домашнем матче с московским «Динамо».





Встреча проходила на домашней площадке и завершилась со счётом 3:1 в пользу москвичей. За весь матч новосибирцы выиграли только второй сет, проиграв все остальные партии.



«Трехсезонную серию поражений от столичного клуба в играх чемпионата России прервать не удалось, но мы показали, что мы команда! Мы боролись до конца! Лучшим по статистике стал Марко Ивович — на счету нашего доигровщика 21 очко», — сообщила пресс-служба ВК «Локомотив» на официальной странице клуба в соцсети «ВКонтакте».







Недавно стало известно, что волейболист новосибирского клуба «Локомотив» Ильяс Куркаев стал одним из самых результативных игроков матча со сборной Финляндии.