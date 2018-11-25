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Волейбол: ВК «Локомотив» проиграл команде из Москвы

Домашний матч завершился со счётом 3:1 в пользу московского «Динамо»

Матч чемпионата России проходил в Новосибирске
Матч чемпионата России проходил в Новосибирске


Новосибирские волейболисты из ВК «Локомотив» проиграли в домашнем матче с московским «Динамо».


Встреча проходила на домашней площадке и завершилась со счётом 3:1 в пользу москвичей. За весь матч новосибирцы выиграли только второй сет, проиграв все остальные партии.

«Трехсезонную серию поражений от столичного клуба в играх чемпионата России прервать не удалось, но мы показали, что мы команда! Мы боролись до конца! Лучшим по статистике стал Марко Ивович — на счету нашего доигровщика 21 очко», — сообщила пресс-служба ВК «Локомотив» на официальной странице клуба в соцсети «ВКонтакте». 


Недавно стало известно, что волейболист новосибирского клуба «Локомотив» Ильяс Куркаев стал одним из самых результативных игроков матча со сборной Финляндии.

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