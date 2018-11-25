Директора «Глобуса» заставляют уйти: на её место планируют поставить депутата Виктора Старкова

Елена Алябьева возглавляла театр с 2014 года

Сегодня, 25 ноября, в новосибирском молодёжном театре «Глобус» прошло экстренное собрание коллектива театра — труппе объявили о готовящейся смене руководства театра.







«О чём думают люди, которые используют театр как разменную монету? — недоумевает главный режиссёр театра Алексей Кликливый. — Новосибирск не может стать городом, где правит самодовольство чиновников, в результате таких действий складывается представление, что министр в принятии решений руководствуется только собственным интересом. Новосибирск уже имеет печальный опыт, когда статусное учреждение культуры превращается в арендную площадку и место проведения свадеб».







По информации Кликливого, место директора «Глобуса» Елены Алябьевой займёт Виктор Старков. «Замена человека на руководителя, который не знает театр, не знает вас и не имеет опыта на руководящей должности, — это крах», — подчёркивает режиссёр.





Первый режиссёр театра объявил труппе о смене руководства





Кликливый рассказал, что ситуация со сменой руководства театра началась ещё 20 ноября. В этот день Алябьевой позвонили и сообщили о необходимости покинуть занимаемую должность, предложив стать заместителем нового директора Виктора Старкова, коего поддерживает министерство культуры и некая группа поддержки. Алябьева от поста заместителя отказалась.





Елена Алябьева окончила НЭТИ (НГТУ), ведет активную лекторско-преподавательскую деятельность, также она неоднократно награждалась почетными грамотами от Министерства культуры РФ и новосибирских властей. Директором «Глобуса» она стала в 2014 году, до этого проработав 12 лет заместителем директора театра.







Про Виктора Старкова известно, что он родился в 1958 году в Новосибирске, в 2009 году он участвовал в выборах мэра Новосибирска в качестве кандидата от ЛДПР.





Коллектив театра сравнивает произошедшее с ситуацией, которая произошла несколько лет назад в оперном театре: тогда театр возглавил Владимир Кехман, сменив на этом посту Бориса Мездрича после скандала вокруг оперы «Тангейзер».