На пикет пришли около 10 человек





Сегодня днём, 25 ноября, в сквере в центре Новосибирска прошел пикет против домашнего насилия, организованный Новосибирской феминистской группой.



Пикет проходил в Первомайском сквере. По наблюдениям корреспондента НГС, на мероприятие пришли около 10 человек.





«"Новосибирская феминистская группа" официально не зарегистрирована, но мы есть. Сегодня мы хотим провести пикет, приуроченный к международному дню борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Мы хотим и требуем принятия закона против домашнего насилия. Подобные законопроекты поступали очень давно, последний был зарегистрирован и подан в Госдуму в 2016 году, однако его вернули на доработку, а вместо него приняли закон о декриминализации побоев в семье. Мы крайне не согласны с такой позицией, потому что в данном случае закон не защищает пострадавших. Бывает такое, что штраф за побои платит жертва — из семейного бюджета или же из личных денег, если сожитель не работает. Не принимается никаких мер для защиты пострадавших», — рассказала корреспонденту НГС представитель Новосибирской феминистской группы Ксения Баскакова.





Среди пикетирующих были и мужчины





По её словам, закон против домашнего насилия помог бы избежать уголовных дел.





«Необходимо ввести такие понятия, как близкие семейно-бытовые отношения, указать, что такое семейное насилие, подразделить его на виды, в том числе физическое, сексуальное, психологическое и экономическое. Ввести меры для помощи пострадавшим, по работе с агрессорами, чтобы предотвратить правонарушения», — продолжила Ксения.





В прошлом месяце другая группа активистов вышла на пикет против строительства ЛДС.