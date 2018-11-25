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В центре Новосибирска прошел пикет против домашнего насилия

Пикетирующие требовали принятия нового закона

На пикет пришли около 10 человек
На пикет пришли около 10 человек


Сегодня днём, 25 ноября, в сквере в центре Новосибирска прошел пикет против домашнего насилия, организованный Новосибирской феминистской группой.

Пикет проходил в Первомайском сквере. По наблюдениям корреспондента НГС, на мероприятие пришли около 10 человек.


«"Новосибирская феминистская группа" официально не зарегистрирована, но мы есть. Сегодня мы хотим провести пикет, приуроченный к международному дню борьбы за ликвидацию насилия над женщинами. Мы хотим и требуем принятия закона против домашнего насилия. Подобные законопроекты поступали очень давно, последний был зарегистрирован и подан в Госдуму в 2016 году, однако его вернули на доработку, а вместо него приняли закон о декриминализации побоев в семье. Мы крайне не согласны с такой позицией, потому что в данном случае закон не защищает пострадавших. Бывает такое, что штраф за побои платит жертва — из семейного бюджета или же из личных денег, если сожитель не работает. Не принимается никаких мер для защиты пострадавших», — рассказала корреспонденту НГС представитель Новосибирской феминистской группы Ксения Баскакова.


Среди пикетирующих были и мужчины 
Среди пикетирующих были и мужчины 


По её словам, закон против домашнего насилия помог бы избежать уголовных дел.


«Необходимо ввести такие понятия, как близкие семейно-бытовые отношения, указать, что такое семейное насилие, подразделить его на виды, в том числе физическое, сексуальное, психологическое и экономическое. Ввести меры для помощи пострадавшим, по работе с агрессорами, чтобы предотвратить правонарушения», — продолжила Ксения.


В прошлом месяце другая группа активистов вышла на пикет против строительства ЛДС.

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