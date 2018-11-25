Две иномарки не поделили перекрёсток в центре города: из-за аварии встали трамваи
Столкнувшиеся машины заблокировали трамвайные пути и парализовали движение трамвая № 13
Днём 25 ноября на перекрёстке улиц Максима Горького и Серебренниковской столкнулись автомобили Subaru и Nissan — из-за аварии движение трамваев
По информации аваркомов, ДТП случилось около 14:40 в Центральном районе Новосибирска.
«Subaru двигался по Горького и при повороте на Серебренниковскую столкнулся с Nissan. Трамваи стоят», — описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».
Согласно данным карты ЦУГАЭТ, из-за аварии неподалёку от перекрёстка скопилось шесть трамваев маршрута
Ранее стало известно, что на Большевистской рейсовый автобус столкнулся с иномаркой. Из-за аварии собралась серьёзная пробка.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс» (1), скриншот maps.nskgortrans.ru (2)