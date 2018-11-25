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Две иномарки не поделили перекрёсток в центре города: из-за аварии встали трамваи

Столкнувшиеся машины заблокировали трамвайные пути и парализовали движение трамвая № 13

Две иномарки не поделили перекрёсток в центре города: из-за аварии встали трамваи


Днём 25 ноября на перекрёстке улиц Максима Горького и Серебренниковской столкнулись автомобили Subaru и Nissan — из-за аварии движение трамваев № 13 оказалось парализованным.


По информации аваркомов, ДТП случилось около 14:40 в Центральном районе Новосибирска.


«Subaru двигался по Горького и при повороте на Серебренниковскую столкнулся с Nissan. Трамваи стоят», — описали ситуацию в службе аварийных комиссаров «Альянс».


Согласно данным карты ЦУГАЭТ, из-за аварии неподалёку от перекрёстка скопилось шесть трамваев маршрута № 13.


Из-за ДТП движение трамваев № 13 оказалось парализованным
Из-за ДТП движение трамваев № 13 оказалось парализованным


Ранее стало известно, что на Большевистской рейсовый автобус столкнулся с иномаркой. Из-за аварии собралась серьёзная пробка. 

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