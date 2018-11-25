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Под Новосибирском ищут школьника в тёмно-синей куртке

К поискам пропавшего присоединились добровольцы «ДоброСпас-Новосибирск»

Подростка не могут найти с пятницы, 23 ноября
Подростка не могут найти с пятницы, 23 ноября


Добровольцы из поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» попросили помощи в поисках 13-летнего Владислава Печерского, который пропал 23 ноября на станции Евсино под Новосибирском.


«Он просто ушёл из дома. Вчера телефон был доступен, а сегодня уже нет. Мы ждём получения каких-либо свидетельств о нём. Когда будут свидетельства — будем выезжать и непосредственно искать», — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ДоброСпас-Новосибирск» Мария Парватова.


Согласно информации в ориентировке, на вид пропавшему 15–16 лет. Рост Владислава около 160–165 сантиметров, у него среднее телосложение, короткие тёмные волосы и серые глаза. В день исчезновения он был одет в чёрную вязаную шапку, матерчатую куртку с капюшоном тёмно-синего цвета, бордовую толстовку и болоньевые штаны. С собой у пропавшего был чёрный рюкзак с учебниками за 7-й класс.


Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, волонтёры просят позвонить по единому номеру экстренных служб 112 или в поисковый отряд по телефонам: 8–953–887–17–77, 8–951–387–07–58.


В начале ноября волонтёры закончили поиски 14-летней Александры Кучеренко, которая пропала в Ленинском районе Новосибирска ещё в середине сентября. Её жизни ничего не угрожает. 

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