подробности

Рейсовый автобус попал в ДТП на Большевистской: собирается пробка

Авария случилась недалеко от остановки «Мелькомбинат»

По информации аваркомов, в аварии никто не пострадал
По информации аваркомов, в аварии никто не пострадал


Днём 25 ноября на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска рейсовый автобус столкнулся с Hyundai — из-за аварии начала собираться пробка.


По информации аварийных комиссаров, авария случилась около 12:30 недалеко от остановки «Мелькомбинат».


«Автобус двигался по Большевистской в сторону Речного вокзала, напротив "Мелькомбината" при перестроении столкнулся с автомобилем Hyundai. Пробка в сторону города. Пассажиров в автобусе не было», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».


По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Согласно сервису Яндекс.Пробки, в 13:10 скорость движения автомобилей на этом участке Большевистской не превышала 15 км/ч.


На днях водитель Toyota Fielder решил проехать по путям трамвая № 13, но не справился с управлением и влетел в машины на улице Серебренниковской в центре Новосибирска.

Прочтений: 2598

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено