Рейсовый автобус попал в ДТП на Большевистской: собирается пробка
Авария случилась недалеко от остановки «Мелькомбинат»
Днём 25 ноября на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска рейсовый автобус столкнулся с Hyundai — из-за аварии начала собираться пробка.
По информации аварийных комиссаров, авария случилась около 12:30 недалеко от остановки «Мелькомбинат».
«Автобус двигался по Большевистской в сторону Речного вокзала, напротив "Мелькомбината" при перестроении столкнулся с автомобилем Hyundai. Пробка в сторону города. Пассажиров в автобусе не было», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Согласно сервису Яндекс.Пробки, в 13:10 скорость движения автомобилей на этом участке Большевистской не превышала 15 км/ч.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс»