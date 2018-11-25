Рейсовый автобус попал в ДТП на Большевистской: собирается пробка

Авария случилась недалеко от остановки «Мелькомбинат»

По информации аваркомов, в аварии никто не пострадал





Днём 25 ноября на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска рейсовый автобус столкнулся с Hyundai — из-за аварии начала собираться пробка.





По информации аварийных комиссаров, авария случилась около 12:30 недалеко от остановки «Мелькомбинат».





«Автобус двигался по Большевистской в сторону Речного вокзала, напротив "Мелькомбината" при перестроении столкнулся с автомобилем Hyundai. Пробка в сторону города. Пассажиров в автобусе не было», — рассказали в службе аварийных комиссаров «Альянс».





По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Согласно сервису Яндекс.Пробки, в 13:10 скорость движения автомобилей на этом участке Большевистской не превышала 15 км/ч.



