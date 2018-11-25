Тротуары под снегом: новосибирцы проснулись в засыпанном городе
Из-за выпавшего накануне снега по дорогам города сейчас сложно и ходить, и ездить
Накануне на Новосибирск обрушился снегопад — улицы, машины и прохожих засыпало снегом, а город сковали пробки. Спасатели МЧС предупредили о метелях и мокром снеге, а также о порывистом ветре.
По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, сегодня, 25 ноября, в городе местами пойдёт снег, будет слабая метель. Днём будет дуть западный ветер, скорость которого достигнет 10–15 м/с. Местами ожидаются порывы ветра до 22 м/с.
«Температура воздуха –7...–9 градусов, с понижением в течение дня до –14...–16 градусов. На дорогах местами снежные заносы, сильная гололедица», — сообщают синоптики.
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Не прошло и полдня, как коммунальщики начали чистить город. На фотографии нашего читателя небольшой трактор чистит улицу Богдана Хмельницкого.
А вот так выглядит лестница у остановки «Лесоперевалка». Люди вынуждены держаться за перила, чтобы спокойно спуститься.
На фотографии нашего читателя запечатлена дорога и пешеходная дорожка в Первомайском районе города. Вопрос, где тут дорога, а где пешеходная дорожка, остаётся открытым.
Вчера жители закрытого посёлка «Горки Академпарка» под Новосибирском пожаловались на засыпанные снегом дороги — машины и автобусы не могут по ним проехать.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова (1-7), читателей НГС