фоторепортаж

Тротуары под снегом: новосибирцы проснулись в засыпанном городе

Из-за выпавшего накануне снега по дорогам города сейчас сложно и ходить, и ездить

Снег пошёл днём 24 ноября . К вечеру в городе собрались пробки
Снег пошёл днём 24 ноября. К вечеру в городе собрались пробки


Накануне на Новосибирск обрушился снегопад — улицы, машины и прохожих засыпало снегом, а город сковали пробки. Спасатели МЧС предупредили о метелях и мокром снеге, а также о порывистом ветре.


Коммунальщики не торопятся убирать снег с тротуаров и дорог. Местами его просто сгребли в большие кучи
Коммунальщики не торопятся убирать снег с тротуаров и дорог. Местами его просто сгребли в большие кучи


По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, сегодня, 25 ноября, в городе местами пойдёт снег, будет слабая метель. Днём будет дуть западный ветер, скорость которого достигнет 10–15 м/с. Местами ожидаются порывы ветра до 22 м/с.


Спасатели предупреждают о сильных порывах ветра
Спасатели предупреждают о сильных порывах ветра


На днях в мэрии признались, что действующих снегоплавильных станций городу не хватает
На днях в мэрии признались, что действующих снегоплавильных станций городу не хватает


«Температура воздуха –7...–9 градусов, с понижением в течение дня до –14...–16 градусов. На дорогах местами снежные заносы, сильная гололедица», — сообщают синоптики.


Утром стало известно, что на дороге в посёлке Садовый в снегу застряли автомобили. Вырваться из снежной ловушки водители не могут с 6 утра
Утром стало известно, что на дороге в посёлке Садовый в снегу застряли автомобили. Вырваться из снежной ловушки водители не могут с 6 утра


Большие сугробы на Красном проспекте
Большие сугробы на Красном проспекте


Сейчас на дорогах сильный гололёд, что осложняет дорожную обстановку
Сейчас на дорогах сильный гололёд, что осложняет дорожную обстановку


Мы ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с уборкой улиц и заснеженными дорогами, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.

Не прошло и полдня, как коммунальщики начали чистить город. На фотографии нашего читателя небольшой трактор чистит улицу Богдана Хмельницкого. 


Фото предоставлено читателем
Фото предоставлено читателем


А вот так выглядит лестница у остановки «Лесоперевалка». Люди вынуждены держаться за перила, чтобы спокойно спуститься. 


Фото предоставлено читателем
Фото предоставлено читателем


На фотографии нашего читателя запечатлена дорога и пешеходная дорожка в Первомайском районе города. Вопрос, где тут дорога, а где пешеходная дорожка, остаётся открытым. 


Фото предоставлено читателем
Фото предоставлено читателем


Вчера жители закрытого посёлка «Горки Академпарка» под Новосибирском пожаловались на засыпанные снегом дороги — машины и автобусы не могут по ним проехать.

Прочтений: 8124

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (92)92
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено