Тротуары под снегом: новосибирцы проснулись в засыпанном городе

Из-за выпавшего накануне снега по дорогам города сейчас сложно и ходить, и ездить

Снег пошёл днём 24 ноября. К вечеру в городе собрались пробки





Накануне на Новосибирск обрушился снегопад — улицы, машины и прохожих засыпало снегом, а город сковали пробки. Спасатели МЧС предупредили о метелях и мокром снеге, а также о порывистом ветре.





Коммунальщики не торопятся убирать снег с тротуаров и дорог. Местами его просто сгребли в большие кучи





По данным сайта Западно-Сибирского УГМС, сегодня, 25 ноября, в городе местами пойдёт снег, будет слабая метель. Днём будет дуть западный ветер, скорость которого достигнет 10–15 м/с. Местами ожидаются порывы ветра до 22 м/с.





Спасатели предупреждают о сильных порывах ветра





На днях в мэрии признались, что действующих снегоплавильных станций городу не хватает





«Температура воздуха –7...–9 градусов, с понижением в течение дня до –14...–16 градусов. На дорогах местами снежные заносы, сильная гололедица», — сообщают синоптики.





Утром стало известно, что на дороге в посёлке Садовый в снегу застряли автомобили. Вырваться из снежной ловушки водители не могут с 6 утра





Большие сугробы на Красном проспекте





Сейчас на дорогах сильный гололёд, что осложняет дорожную обстановку





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Не прошло и полдня, как коммунальщики начали чистить город. На фотографии нашего читателя небольшой трактор чистит улицу Богдана Хмельницкого.





Фото предоставлено читателем



А вот так выглядит лестница у остановки «Лесоперевалка». Люди вынуждены держаться за перила, чтобы спокойно спуститься.







Фото предоставлено читателем





На фотографии нашего читателя запечатлена дорога и пешеходная дорожка в Первомайском районе города. Вопрос, где тут дорога, а где пешеходная дорожка, остаётся открытым.





Фото предоставлено читателем





Вчера жители закрытого посёлка «Горки Академпарка» под Новосибирском пожаловались на засыпанные снегом дороги — машины и автобусы не могут по ним проехать.

