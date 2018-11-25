подробности

С крыши многоэтажки на Станиславского сорвало листы железа

Металлические листы разбили окно в квартире на четвёртом этаже

Подрядчик пообещал оплатить весь ущерб
Подрядчик пообещал оплатить весь ущерб


Утром 25 ноября с дома № 13 на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска сорвало крышу — оторвавшиеся листы железа разбили окна в квартире.


По словам местной жительницы Татьяны, инцидент произошёл около 5:25.


Упавшие листы железа разбили окна в квартире
Упавшие листы железа разбили окна в квартире


«Я в совете дома состою. Ко мне в 5:25 позвонили в квартиру соседи из 47-й квартиры и сказали, что к ним в окно влетел лист железа, разбил стекло на мелкие осколки. Они ко мне прибежали, мы все службы вызывали: 051, управляющую компанию, подрядчика. Управляющая компания быстро листы убрала, ещё до приезда подрядчика. Это в доме № 11 идёт капитальный ремонт крыши сейчас», — рассказала корреспонденту НГС жительница дома Татьяна.


Инцидент произошёл рано утром
Инцидент произошёл рано утром


По её словам, в инциденте никто не пострадал, а подрядчик согласился отремонтировать крышу и оплатить весь ущерб.

«Хозяйка квартиры на работу как раз собиралась. Она торгует. Вышла из кухни и через минуту грохот. Как она говорит, что подумала, что война началась. Люди, конечно, в шоке. Кто думал, что вот так может быть: четвёртый этаж — и лист в окно. Пили лекарства — потому что, если бы она не вышла из кухни, ее бы этими осколками посекло насмерть. Цветы на окне были все изрезаны» — добавила местная жительница Татьяна.


В ближайшие дни ситуация с погодой не улучшится — в МЧС предупреждали, что с этого дня Новосибирск накроет сильными снегопадами и метелями



В середине октября сильный ветер поднялся в Академгородке: упали не только деревья, но и дорожные знаки.

Прочтений: 4703

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (18)18
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено