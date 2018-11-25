С крыши многоэтажки на Станиславского сорвало листы железа

Подрядчик пообещал оплатить весь ущерб





Утром 25 ноября с дома № 13 на улице Станиславского в Ленинском районе Новосибирска сорвало крышу — оторвавшиеся листы железа разбили окна в квартире.





По словам местной жительницы Татьяны, инцидент произошёл около 5:25.





Упавшие листы железа разбили окна в квартире





«Я в совете дома состою. Ко мне в 5:25 позвонили в квартиру соседи из 47-й квартиры и сказали, что к ним в окно влетел лист железа, разбил стекло на мелкие осколки. Они ко мне прибежали, мы все службы вызывали: 051, управляющую компанию, подрядчика. Управляющая компания быстро листы убрала, ещё до приезда подрядчика. Это в доме № 11 идёт капитальный ремонт крыши сейчас», — рассказала корреспонденту НГС жительница дома Татьяна.





Инцидент произошёл рано утром





По её словам, в инциденте никто не пострадал, а подрядчик согласился отремонтировать крышу и оплатить весь ущерб.



«Хозяйка квартиры на работу как раз собиралась. Она торгует. Вышла из кухни и через минуту грохот. Как она говорит, что подумала, что война началась. Люди, конечно, в шоке. Кто думал, что вот так может быть: четвёртый этаж — и лист в окно. Пили лекарства — потому что, если бы она не вышла из кухни, ее бы этими осколками посекло насмерть. Цветы на окне были все изрезаны» — добавила местная жительница Татьяна.





В ближайшие дни ситуация с погодой не улучшится — в МЧС предупреждали, что с этого дня Новосибирск накроет сильными снегопадами и метелями.











В середине октября сильный ветер поднялся в Академгородке: упали не только деревья, но и дорожные знаки.

