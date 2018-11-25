С крыши многоэтажки на Станиславского сорвало листы железа
Металлические листы разбили окно в квартире на четвёртом этаже
Утром 25 ноября с дома
По словам местной жительницы Татьяны, инцидент произошёл около 5:25.
«Я в совете дома состою. Ко мне в 5:25 позвонили в квартиру соседи из 47-й квартиры и сказали, что к ним в окно влетел лист железа, разбил стекло на мелкие осколки. Они ко мне прибежали, мы все службы вызывали: 051, управляющую компанию, подрядчика. Управляющая компания быстро листы убрала, ещё до приезда подрядчика. Это в доме
По её словам, в инциденте никто не пострадал, а подрядчик согласился отремонтировать крышу и оплатить весь ущерб.
«Хозяйка квартиры на работу как раз собиралась. Она торгует. Вышла из кухни и через минуту грохот. Как она говорит, что подумала, что война началась. Люди, конечно, в шоке. Кто думал, что вот так может быть: четвёртый этаж — и лист в окно. Пили лекарства — потому что, если бы она не вышла из кухни, ее бы этими осколками посекло насмерть. Цветы на окне были все изрезаны» — добавила местная жительница Татьяна.
В ближайшие дни ситуация с погодой не улучшится — в МЧС предупреждали, что с этого дня Новосибирск накроет сильными снегопадами и метелями.
В середине октября сильный ветер поднялся в Академгородке: упали не только деревья, но и дорожные знаки.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
В нашем Instagram уже больше 47 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов!
Александр Сильченко
Фото предоставлено очевидицей Татьяной