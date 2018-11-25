Автомобили застряли в снегу на дороге под Новосибирском

Автомобили не могут выбраться с заснеженной дороги с 6:00





Утром 25 ноября на дороге под Новосибирском застряли пять автомобилей — машины не смогли проехать по дороге из-за глубокого снега.





Информацию о инциденте в редакцию НГС прислал читатель Андрей в 10:30.





«У нас только одна дорога и выезд через свой посёлок Садовый. Кое-как пробрались, выехали из своего посёлка и застряли. Тут ещё машин пять стоит. Мы немного лопатами сами прочистили метров 200, но дальше это невозможно. Вчера уже было тяжело проехать, но других вариантов нет. В прошлом году нормально дороги чистили, а в этом нет. Много людей в посёлке живёт. На отрезке в 500 метров стоит пять автомобилей», — рассказал корреспонденту НГС читатель.





По его словам, автомобили застряли на дороге около 6:00. Водители вызвали трактор, чтобы расчистить дорогу и выехать, но он так и не приехал.



Вчера жители закрытого посёлка «Горки Академпарка» под Новосибирском пожаловались на засыпанные снегом дороги — машины и автобусы не могут по ним проехать.







В ближайшие дни ситуация с погодой не улучшится — в МЧС предупреждали, что с этого дня Новосибирск накроет сильными снегопадами и метелями.