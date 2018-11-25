Курящие новосибирцы отдали студентам 20 пачек сигарет в обмен на шоколадку
Волонтёры устроили акцию «Конфетку за сигаретку»
В Новосибирске прошла акция «Конфетку за сигаретку» — волонтёры забрали у новосибирцев сигареты в обмен на гематоген.
Акцию провели студенты-первокурсники НГМУ около перекрёстка улиц Залесского и Дуси Ковальчук.
— Суть акции заключается в разговоре с прохожими о вреде курения и предоставлении выбора: обменять ли сигареты на гематоген и сделать шаг к здоровому образу жизни или нет. Люди сами решали, сколько готовы отдать сигарет ради того, чтобы получить полезную сладость. Прохожие добровольно и с радостью отдавали сигареты на территории от СГУПСа до корпусов НГМУ, а взамен получали не только гематоген, но и небольшой жизненный урок, — рассказала Валерия Моложенко, председатель волонтёрской комиссии вуза.
По её словам, в итоге волонтёры раздали больше 150 плиток гематогена и собрали около 400 сигарет, которые уничтожили.
Недавно в Новосибирске прошла другая социальная акция — она посвящена Дню памяти жертв ДТП. На улице Ленина из зажжённых свечей выложили силуэт человека.
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Кирилл Шматков
Фото предоставлено Валерией Моложенко