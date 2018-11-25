подробности

Курящие новосибирцы отдали студентам 20 пачек сигарет в обмен на шоколадку

Волонтёры устроили акцию «Конфетку за сигаретку»

Акцию устроили первокурсники-медики
Акцию устроили первокурсники-медики


В Новосибирске прошла акция «Конфетку за сигаретку» — волонтёры забрали у новосибирцев сигареты в обмен на гематоген. 


Акцию провели студенты-первокурсники НГМУ около перекрёстка улиц Залесского и Дуси Ковальчук. 


— Суть акции заключается в разговоре с прохожими о вреде курения и предоставлении выбора: обменять ли сигареты на гематоген и сделать шаг к здоровому образу жизни или нет. Люди сами решали, сколько готовы отдать сигарет ради того, чтобы получить полезную сладость. Прохожие добровольно и с радостью отдавали сигареты на территории от СГУПСа до корпусов НГМУ, а взамен получали не только гематоген, но и небольшой жизненный урок, — рассказала Валерия Моложенко, председатель волонтёрской комиссии вуза.


По её словам, в итоге волонтёры раздали больше 150 плиток гематогена и собрали около 400 сигарет, которые уничтожили. 


Недавно в Новосибирске прошла другая социальная акция — она посвящена Дню памяти жертв ДТП. На улице Ленина из зажжённых свечей выложили силуэт человека.

Прочтений: 642

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено