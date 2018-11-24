Отрезаны от цивилизации: дорогу к инновационному посёлку под Академгородком засыпало снегом

Подъезд к посёлку, по словам местных, не чистили 10 дней

Жители закрытого посёлка «Горки Академпарка» под Новосибирском пожаловались на засыпанные снегом дороги — машины и автобусы не могут по ним проехать.





«На протяжении десяти дней дорогу к посёлку по улице Солнечная никто не чистил. В результате последних снегопадов дорогу развезло. 190 человек отрезаны от города, автобусы не могут проехать, машины буксуют. <...> Здесь очень много людей живёт с грудными детьми. В случае экстренной ситуации даже скорая и пожарные не проедут. Технопарк позиционирует себя как застройщик "инновационного" посёлка, а по сути люди оказались в глухой деревне, куда даже тракторы не едут», — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ирина Козырь.





По её словам, автобусы высаживают людей на остановке посреди трассы — им приходится пробираться по нечищенным дорогам и тротуарам.





Машины застревают по дороге к посёлку





Ирина Козырь рассказала, что местные жители отправляли жалобы в областное правительство — там их переадресовывают в Барышевский сельсовет, где вновь отправляют с вопросами в правительство.





Генеральный директор Технопарка Владимир Никонов пояснил корреспонденту НГС, что внутри посёлка улицы убирают исправно — проблемы возникли именно на подъезде к посёлку, ответственность за которым лежит на Новосибирском районе.





«Это территория Барышевского сельсовета. Там, судя по всему, есть большие проблемы с управлением содержания автомобильных дорог, потому что эти проблемы постоянно возникают, и не только у нас. <...> Вчера вечермо я нашёл заместителя руководителя территориального управления автомобильных дорог, он пытается, так сказать, понудить ответственных за уборку этой улицы. На телефоне мы с ним постоянно, хотя я понимаю, что за сегодня ему не удалось этого добиться. Я думаю, что порядок мы всё равно наведём, но это не совсем наши полномочия», — объяснил Владимир Никонов.







Корреспондент НГС отправил официальный запрос в правительство Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить о примерных сроках решения проблемы.





Люди идут к домам с автобусной остановки на трассе





В ближайшие дни ситуация с погодой не улучшится — в МЧС предупреждали, что с этого дня Новосибирск накроет сильными снегопадами и метелями.





Справка: «Горки Академпарка» — жилищный проект Технопарка. Коттеджи, квартиры в малоэтажных домах и дуплексы, строящиеся в посёлке Ложок, предназначены для сотрудников компаний-резидентов Академпарка и организаций СО РАН.

