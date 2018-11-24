«Моя обычная порция»: студент выиграл чемпионат по поеданию пиццы, съев огромный круг за пять минут

Судя по фото, он долго готовился к соревнованиям

Победа заслуженно досталась Григорию Аврину. Видно, что человек много и упорно тренируется





В новосибирском ресторане сети New York Pizza (NYP) прошёл чемпионат по поеданию пиццы на скорость. Справиться с целым кругом в отведённое время удалось только одному участнику.







Съесть целый круг целиком за 5 минут оказалось не такой простой задачей





Чемпионат по поеданию пиццы организовала NYP, он проходил в заведении на улице Выборной. Участников набирали в соцсетях. Первоначально желание посостязаться в обжорстве высказали почти 100 человек, зарегистрировались для участия 25. Но найти силы и решимость приехать на состязания смогли только 15 человек.







Изначально принять участие в состязаниях выразили желание 100 человек





По правилам соревнований участники должны были в течение 5 минут успеть съесть максимальное количество кусков большого (диаметром 40 сантиметров) круга пиццы с толстыми бортиками. Если пицца кончалась, можно было взять ещё одну.







Медики фиксировали происходящее на мобильные телефоны. Возможно, им это как-то могло пригодиться в случае оказания помощи





Для того чтобы обеспечить безопасность участников, в зале дежурила бригада скорой помощи. Медики поначалу наблюдали за происходящим с легким недоумением, но потому поддались общему настроению и начали снимать «спортсменов» на свои смартфоны.







Часть «спортсменов» решили, что если свернуть пиццу пополам, то так больше влезет





Участники состязаний выбрали разную тактику. Одни пытались просто быстро жевать, другие складывали пиццу пополам и таким образом получали возможность откусить больше за раз. Тем не менее первым целую пиццу смог уничтожить студент-филолог НГПУ Григорий Аврин. У большинства его конкурентов в коробке оставалась половина круга и больше. Григорий же, казалось, был готов взяться за второй круг, который уже поднесли ему ассистенты, но время истекло, и молодой человек вздохнул облегченно.







Лишь один участник смог одолеть весь круг за пять минут





«Обычная моя порция», — непринужденно заметил он в разговоре с сидевшей рядом участницей. Девушка едва успела справиться с одним куском и снимала финиш победителя на телефон.







Как потом заметил Григорий, «жалко, что так нельзя сдать зачёты».







У пиццерии дежурила карета скорой помощи





Уже после финального свистка некоторые участники остались на своих местах доедать пиццу — то ли из спортивного интереса, то ли хотели уже просто спокойно поесть.









Все участники получили сертификаты на ещё одну пиццу (её уже можно будет съесть без ограничения времени и даже разделить с кем-то), а победителю вручили «умную» музыкальную колонку — это устройство, которое может не только воспроизводить музыку, но и комплектовать подборку треков по вкусам пользователя, сообщать новости и прочее.







Чемпионаты по поеданию каких-то блюд на время придумали в США, и сегодня эту форму состязаний активно используют заведения фастфуда. Так, в конце сентября в новосибирском ТРЦ «Аура» прошёл чемпионат по поеданию бургеров: его победителю удалось съесть шесть «Биг-Маков» быстрее всех.