«Моя обычная порция»: студент выиграл чемпионат по поеданию пиццы, съев огромный круг за пять минут
Судя по фото, он долго готовился к соревнованиям
В новосибирском ресторане сети New York Pizza (NYP) прошёл чемпионат по поеданию пиццы на скорость. Справиться с целым кругом в отведённое время удалось только одному участнику.
Чемпионат по поеданию пиццы организовала NYP, он проходил в заведении на улице Выборной. Участников набирали в соцсетях. Первоначально желание посостязаться в обжорстве высказали почти 100 человек, зарегистрировались для участия 25. Но найти силы и решимость приехать на состязания смогли только 15 человек.
По правилам соревнований участники должны были в течение 5 минут успеть съесть максимальное количество кусков большого (диаметром 40 сантиметров) круга пиццы с толстыми бортиками. Если пицца кончалась, можно было взять ещё одну.
Для того чтобы обеспечить безопасность участников, в зале дежурила бригада скорой помощи. Медики поначалу наблюдали за происходящим с легким недоумением, но потому поддались общему настроению и начали снимать «спортсменов» на свои смартфоны.
Участники состязаний выбрали разную тактику. Одни пытались просто быстро жевать, другие складывали пиццу пополам и таким образом получали возможность откусить больше за раз. Тем не менее первым целую пиццу смог уничтожить студент-филолог НГПУ Григорий Аврин. У большинства его конкурентов в коробке оставалась половина круга и больше. Григорий же, казалось, был готов взяться за второй круг, который уже поднесли ему ассистенты, но время истекло, и молодой человек вздохнул облегченно.
«Обычная моя порция», — непринужденно заметил он в разговоре с сидевшей рядом участницей. Девушка едва успела справиться с одним куском и снимала финиш победителя на телефон.
Как потом заметил Григорий, «жалко, что так нельзя сдать зачёты».
Уже после финального свистка некоторые участники остались на своих местах доедать пиццу — то ли из спортивного интереса, то ли хотели уже просто спокойно поесть.
Все участники получили сертификаты на ещё одну пиццу (её уже можно будет съесть без ограничения времени и даже разделить с кем-то), а победителю вручили «умную» музыкальную колонку — это устройство, которое может не только воспроизводить музыку, но и комплектовать подборку треков по вкусам пользователя, сообщать новости и прочее.
Чемпионаты по поеданию каких-то блюд на время придумали в США, и сегодня эту форму состязаний активно используют заведения фастфуда. Так, в конце сентября в новосибирском ТРЦ «Аура» прошёл чемпионат по поеданию бургеров: его победителю удалось съесть шесть «Биг-Маков» быстрее всех.
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Стас Соколов
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