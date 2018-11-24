Фото: на площади Калинина поставили огромную ёлку

Её начали устанавливать сегодня

Елку начали устанавливать утром





Новосибирск продолжают украшать к Новому году — на площади Калинина появилась огромная ель.





По данным НГС, ёлку начали устанавливать сегодня, 24 ноября, посреди кольца. Её собрали из нескольких небольших елей, которые прикрепили к железному остову.





На этой неделе новогодняя ёлка появилась на площади Маркса, а ель возле Центрального парка уже начали зажигать по вечерам.