Фото: на площади Калинина поставили огромную ёлку

Её начали устанавливать сегодня

Елку начали устанавливать утром
Елку начали устанавливать утром


Новосибирск продолжают украшать к Новому году — на площади Калинина появилась огромная ель.


По данным НГС, ёлку начали устанавливать сегодня, 24 ноября, посреди кольца. Её собрали из нескольких небольших елей, которые прикрепили к железному остову.


На этой неделе новогодняя ёлка появилась на площади Маркса, а ель возле Центрального парка уже начали зажигать по вечерам

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