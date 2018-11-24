Фото: на площади Калинина поставили огромную ёлку
Её начали устанавливать сегодня
Новосибирск продолжают украшать к Новому году — на площади Калинина появилась огромная ель.
По данным НГС, ёлку начали устанавливать сегодня, 24 ноября, посреди кольца. Её собрали из нескольких небольших елей, которые прикрепили к железному остову.
На этой неделе новогодняя ёлка появилась на площади Маркса, а ель возле Центрального парка уже начали зажигать по вечерам.
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Кирилл Шматков
Фото Михаила Руднева