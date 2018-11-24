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«Выгнали без одежды»: в Академгородке экстренно эвакуировали торговый центр

Людей вывели на улицу, не дав одеться

Об эвакуации объявили днём 24 ноября
Об эвакуации объявили днём 24 ноября

В торговом центре «БыстроМолл» на улице Инженерной в Академгородке объявили срочную эвакуацию — на улицу вывели всех посетителей и работников.


Об этом корреспонденту НГС рассказал очевидец Никита Трубецкой. По его словам, об эвакуации предупредили около 12:50. «Объявили по громкой связи. Обслужили последнего покупателя, остальных отправили. Вроде на парковке [нашли подозрительный предмет], но это не точно».


Работница одного из цветочных магазинов торгового центра рассказала, что в момент объявления в торговом центре было немного народу. «Нашли какую-то коробку, я полагаю, что пустую. Кто-то чего-то недовыкинул. Там три выхода, но народу немного. Выгнали всех, флористку выгнали без пальто на улицу, в то время как полный зал народу было, ей не разрешили ни телефон, ни пальто взять», — пояснила девушка.


На этой неделе массовую эвакуацию объявляли в ТЦ «Континент» — покупателей не пускали в торговый центр целый час.

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