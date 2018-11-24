Сербы против наших: в ЛДС начались бои Кубка дружбы (трансляция)
Сегодня в ЛДС «Сибирь» пройдут 12 боёв между сборными России и Сербии
В ЛДС «Сибирь» начался XII Кубок дружбы — в этом году соперником сборной России стала команда из Сербии. Спортсмены проведут 12 поединков в 9 видах единоборств: тхэквондо, дзюдо, кикбоксинг, MMA, грепплинг, вольная борьба, греко-римская борьба, карате-кекусинкай и бокс. Вчера в отеле Marriott участники прошли обязательное взвешивание перед схватками.
Сборную России в третий раз возглавил двукратный Олимпийский чемпион Роман Власов, а капитаном сборной Сербии стала одна из самых метких женщин страны — Олимпийская чемпионка по стрельбе Ясна Шекарич. Посмотреть бои приехали также боксёр и депутат Госдумы Николай Валуев, боксёр Наталья Рагозина, Александр Залдостанов (Хирург), актёры Михаил Пореченков, Оскар Кучера и другие гости.
Как отметили организаторы Кубка дружбы, они постарались подобрать равных по силе и опыту соперников в каждом бою. Журналисты НГС ведут прямую трансляцию из ЛДС «Сибирь», где спортсмены уже готовятся выйти на ринг.
Два года назад спортивный врач рассказал, что происходит с внутренними органами спортсменов, которые занимаются контактными единоборствами, — во время сильных ударов их мозг буквально бьётся о череп.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Дарья Януш
Видео автора