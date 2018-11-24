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Сербы против наших: в ЛДС начались бои Кубка дружбы (трансляция)

Сегодня в ЛДС «Сибирь» пройдут 12 боёв между сборными России и Сербии

Ринг готов для 12 поединков 
Ринг готов для 12 поединков 


В ЛДС «Сибирь» начался XII Кубок дружбы — в этом году соперником сборной России стала команда из Сербии.  Спортсмены проведут 12 поединков в 9 видах единоборств: тхэквондо, дзюдо, кикбоксинг, MMA, грепплинг, вольная борьба, греко-римская борьба, карате-кекусинкай и бокс. Вчера в отеле Marriott участники прошли обязательное взвешивание перед схватками


Сборную России в третий раз возглавил двукратный Олимпийский чемпион Роман Власов, а капитаном сборной Сербии стала одна из самых метких женщин страны — Олимпийская чемпионка по стрельбе Ясна Шекарич.  Посмотреть бои приехали также боксёр и депутат Госдумы Николай Валуев, боксёр Наталья Рагозина, Александр Залдостанов (Хирург), актёры Михаил Пореченков, Оскар Кучера и другие гости.


Как отметили организаторы Кубка дружбы, они постарались подобрать равных по силе и опыту соперников в каждом бою. Журналисты НГС ведут прямую трансляцию из ЛДС «Сибирь», где спортсмены уже готовятся выйти на ринг.



Два года назад спортивный врач рассказал, что происходит с внутренними органами спортсменов, которые занимаются контактными единоборствами, — во время сильных ударов их мозг буквально бьётся о череп.

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