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Сгорели деньги и документы: у новостройки на левом берегу загорелся вагончик, где живут строители

Они считают, что пожар произошёл из-за обогревателя

Пожар произошёл неподалёку от перекрёстка улиц Немировича-Данченко и Ватутина
Пожар произошёл неподалёку от перекрёстка улиц Немировича-Данченко и Ватутина

В Кировском районе Новосибирска загорелся строительный вагончик — у строителей сгорели деньги, документы и личные вещи.


По словам очевидцев, пожар начался утром 24 ноября на стройплощадке Строительно-монтажного управления № 4 прямо во время работы — она расположена рядом с домом № 88 на улице Тульской. Как рассказал корреспонденту НГС охранник стройплощадки, пожар произошёл в вагончике, где жили строители. Он рассчитан на 15 человек. У строителей сгорели личные вещи, в том числе деньги и документы. 


Со слов охранника, пожарные оперативно потушили открытый огонь. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области обещали уточнить детали произошедшего позднее.


По словам охранника, строители предполагают, что пожар произошёл из-за неисправности электрического обогревателя, который стоял в вагончике, или из-за проблем с проводкой. 


На этой неделе серьёзный пожар произошёл в одном из домов под Новосибирском — к нему съехались два десятка пожарных

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