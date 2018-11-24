Сгорели деньги и документы: у новостройки на левом берегу загорелся вагончик, где живут строители

Пожар произошёл неподалёку от перекрёстка улиц Немировича-Данченко и Ватутина

В Кировском районе Новосибирска загорелся строительный вагончик — у строителей сгорели деньги, документы и личные вещи.





По словам очевидцев, пожар начался утром 24 ноября на стройплощадке Строительно-монтажного управления № 4 прямо во время работы — она расположена рядом с домом № 88 на улице Тульской. Как рассказал корреспонденту НГС охранник стройплощадки, пожар произошёл в вагончике, где жили строители. Он рассчитан на 15 человек. У строителей сгорели личные вещи, в том числе деньги и документы.





Со слов охранника, пожарные оперативно потушили открытый огонь. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области обещали уточнить детали произошедшего позднее.





По словам охранника, строители предполагают, что пожар произошёл из-за неисправности электрического обогревателя, который стоял в вагончике, или из-за проблем с проводкой.





На этой неделе серьёзный пожар произошёл в одном из домов под Новосибирском — к нему съехались два десятка пожарных.