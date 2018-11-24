Сгорели деньги и документы: у новостройки на левом берегу загорелся вагончик, где живут строители
Они считают, что пожар произошёл из-за обогревателя
В Кировском районе Новосибирска загорелся строительный вагончик — у строителей сгорели деньги, документы и личные вещи.
По словам очевидцев, пожар начался утром 24 ноября на стройплощадке Строительно-монтажного управления
Со слов охранника, пожарные оперативно потушили открытый огонь. В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области обещали уточнить детали произошедшего позднее.
По словам охранника, строители предполагают, что пожар произошёл из-за неисправности электрического обогревателя, который стоял в вагончике, или из-за проблем с проводкой.
На этой неделе серьёзный пожар произошёл в одном из домов под Новосибирском — к нему съехались два десятка пожарных.
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Алёна Истомина, Кирилл Шматков
Фото предоставлены читательницей НГС Натальей К.