Новосибирцев предупредили о надвигающихся опасных погодных явлениях

В регион придут мокрый снег, гололёд и метель

Жителей Новосибирска предупредили об опасных погодных явлениях в ближайшие дни — непогода придёт в регион во второй половине субботы.





«В Новосибирской области во второй половине дня 24 ноября и сутки 25 ноября ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные осадки, усиление ветра 24 ноября до 18–23 метров в секунду, 25 ноября прогнозируются порывы до 25 метров в секунду, в отдельных районах местами — отложение мокрого снега, гололёдные явления, на дорогах снежные заносы, сильный гололёд, похолодание. МЧС России предупреждает, что налипание мокрого снега и сильный ветер могут спровоцировать обрывы линий электропередач и повреждение деревьев, способное привести к их падению», — сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.





Новосибирцев просят парковать машины подальше от деревьев, быть внимательными на дорогах, отказаться от дальних поездок, а рыбаков — не выходить на лёд.





Синоптики предупреждали новосибирцев о непогоде в конце недели — её несёт воздух из Казахстана.