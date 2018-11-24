Несколько автобусов в Советском районе изменят маршрут

Теперь они будут останавливаться около «Гиганта»

Маршрутки и автобусы начнут ходит по новому маршруту с 26 ноября
Маршрутки и автобусы начнут ходит по новому маршруту с 26 ноября


Пять маршрутов общественного транспорта в Советском районе теперь будут останавливаться рядом с гипермаркетом «Гигант» на Бердском шоссе. Информация об этом появилось на официальном сайте ЦУГАЭТ 23 ноября:


«<...> изменены муниципальные маршруты регулярных перевозок № 7 «Микрорайон «Щ» – ул. Белоусова», № 36 «ул. Белоусова – Автовокзал», № 48 «Чемской бор – Общ. торговый центр», № 6 «М. «Речной вокзал» – ул. Белоусова», № 43 «Общ. торговый центр – ОРМЗ», № 62 «Общ. торговый центр – Цветной проезд – Общ. торговый центр (кольцевой)», включив в путь следования транспортных средств остановочные пункты общественного транспорта «ул. Русская», расположенных по Бердскому шоссе в районе здания № 277», — говорится в сообщении ЦУГАЭТ.


По адресу Бердское шоссе, 277 располагается торговый центр "Гигант"
По адресу Бердское шоссе, 277 располагается торговый центр "Гигант"


В середине месяца изменился маршрут у 52 автобуса — в департаменте транспорта мэрии Новосибирска сказали, что маршрут изменили для удобства жителей.

Прочтений: 837

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено