Несколько автобусов в Советском районе изменят маршрут
Теперь они будут останавливаться около «Гиганта»
Пять маршрутов общественного транспорта в Советском районе теперь будут останавливаться рядом с гипермаркетом «Гигант» на Бердском шоссе. Информация об этом появилось на официальном сайте ЦУГАЭТ 23 ноября:
«<...> изменены муниципальные маршруты регулярных перевозок № 7 «Микрорайон «Щ» – ул. Белоусова», № 36 «ул. Белоусова – Автовокзал», № 48 «Чемской бор – Общ. торговый центр», № 6 «М. «Речной вокзал» – ул. Белоусова», № 43 «Общ. торговый центр – ОРМЗ», № 62 «Общ. торговый центр – Цветной проезд – Общ. торговый центр (кольцевой)», включив в путь следования транспортных средств остановочные пункты общественного транспорта «ул. Русская», расположенных по Бердскому шоссе в районе здания № 277», — говорится в сообщении ЦУГАЭТ.
В середине месяца изменился маршрут у 52 автобуса — в департаменте транспорта мэрии Новосибирска сказали, что маршрут изменили для удобства жителей.
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Маша Вьюн
Фото архив НГС, скриншот из справочника 2ГИС