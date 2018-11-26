Китайцы поели новосибирского мороженого в гранулах и теперь хотят построить у себя завод

Эту идею сами новосибирцы подсмотрели в Болгарии

Так выглядит новосибирское мороженое в гранулах
Так выглядит новосибирское мороженое в гранулах


Представители сразу нескольких китайских компаний заинтересовались новосибирским мороженым в гранулах Jumbo и хотят построить у себя завод. Об этом рассказал основатель проекта Александр Овчинников.


Фабрика по производству мороженого Jumbo появилась в Новосибирске в июле 2016 года. Владельцы Александр и Виктория Овчинниковы начали бизнес с подачи старшей дочери Марии, которая увидела впервые продукт в Болгарии, где была на спортивных сборах по художественной гимнастике.


«В Европе бум на такой десерт наблюдается уже несколько лет. С учётом курсовой разницы везти продукт из Европы было нецелесообразно, а учитывая огромную сырьевую базу Новосибирской области, было решено развивать производство на месте. Технологии зарубежных компаний засекречены, и мы разрабатывали свою технологию, которая впоследствии превзошла по эффективности зарубежные аналоги», — рассказал корреспонденту НГС Александр Овчинников.


Посмотреть эту публикацию в Instagram

你好 (Ни хао)! Продукцию нашей компании высоко оценили представители крупнейших торговых компаний КНР. Было два главных вопроса со стороны китайской делегации: 1) обеспечим ли мы требуемый объём производства? 2) рассматриваем ли мы открытие фабрики в Китае? Мороженое JUMPO произвело фурор 💥, сотни селфи с мороженым и просто фото стаканчиков мгновенно полетели в Поднебесную. Видимо наша компания начинает новую эру! Эру экспорта.

Публикация от Александр Овчинников (@jumpo_russia)


На Сибирском экономическом форуме, который недавно прошёл в Новосибирске, была устроена биржа контактов, где производители представляли свою продукцию азиатским компаниям. Сразу несколько компаний из Китая захотели построить фабрику по производству такого мороженого у себя в стране. Есть предварительная договорённость.


На данный момент в Новосибирске продукцию можно попробовать в Большом новосибирском планетарии, а в ближайшее время и заказать через сервис Яндекс.Еда. Мороженое не содержит сахара — он заменён фруктозой. Сейчас выпускается более 20 вкусов, в том числе необычные: например, карамельный попкорн, шоколад и перец чили, сладкая вата.


«Особо популярно мороженое со вкусом жевательной резинки, напоминает жвачку "Турбо" из детства», — поясняет Овчинников.


Представители Китая сделали много фотографий с новосибирским продуктом
Представители Китая сделали много фотографий с новосибирским продуктом


Недавно новосибирская сеть уличной еды «Дядя Дёнер» нашла партнера-франчайзи на Ближнем Востоке — первые точки с сибирской шаурмой должны появиться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде до конца года.

Прочтений: 3929

По теме

Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено