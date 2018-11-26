Китайцы поели новосибирского мороженого в гранулах и теперь хотят построить у себя завод

Так выглядит новосибирское мороженое в гранулах





Представители сразу нескольких китайских компаний заинтересовались новосибирским мороженым в гранулах Jumbo и хотят построить у себя завод. Об этом рассказал основатель проекта Александр Овчинников.





Фабрика по производству мороженого Jumbo появилась в Новосибирске в июле 2016 года. Владельцы Александр и Виктория Овчинниковы начали бизнес с подачи старшей дочери Марии, которая увидела впервые продукт в Болгарии, где была на спортивных сборах по художественной гимнастике.





«В Европе бум на такой десерт наблюдается уже несколько лет. С учётом курсовой разницы везти продукт из Европы было нецелесообразно, а учитывая огромную сырьевую базу Новосибирской области, было решено развивать производство на месте. Технологии зарубежных компаний засекречены, и мы разрабатывали свою технологию, которая впоследствии превзошла по эффективности зарубежные аналоги», — рассказал корреспонденту НГС Александр Овчинников.









На Сибирском экономическом форуме, который недавно прошёл в Новосибирске, была устроена биржа контактов, где производители представляли свою продукцию азиатским компаниям. Сразу несколько компаний из Китая захотели построить фабрику по производству такого мороженого у себя в стране. Есть предварительная договорённость.





На данный момент в Новосибирске продукцию можно попробовать в Большом новосибирском планетарии, а в ближайшее время и заказать через сервис Яндекс.Еда. Мороженое не содержит сахара — он заменён фруктозой. Сейчас выпускается более 20 вкусов, в том числе необычные: например, карамельный попкорн, шоколад и перец чили, сладкая вата.





«Особо популярно мороженое со вкусом жевательной резинки, напоминает жвачку "Турбо" из детства», — поясняет Овчинников.





Представители Китая сделали много фотографий с новосибирским продуктом





Недавно новосибирская сеть уличной еды «Дядя Дёнер» нашла партнера-франчайзи на Ближнем Востоке — первые точки с сибирской шаурмой должны появиться в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде до конца года.