Толпы новосибирцев заполнили торговые центры из-за «черной пятницы»
Кроме больших скидок покупателей привлекли концерт и розыгрыши призов
Сегодня, 23 ноября, сотни новосибирцев съехались в ТРЦ «Аура» и «Галерея Новосибирск» в честь «черной пятницы» — в этот день магазины обещали скидки до 70%. Торговые центры также разыграли призы: 50 000 рублей на шопинг в «Ауре» и iPhone XR в «Галерее».
Чтобы участвовать в розыгрыше от «Ауры», нужно было совершить покупку на сумму от 1000 рублей, зарегистрировать чек на специальной стойке и получить купон участника акции. В «Галерее» правила были аналогичными, только потратить нужно было 2000 рублей.
В ТРЦ «Аура», кроме скидок прошел концерт дуэта #2Маши, известного песней «Босая». Выступление началось около 22:00 на сцене в центральном атриуме.
В сентябре новосибирцы устроили давку в ТРЦ «Галерея Новосибирск» — торговый центр разыгрывал машину, а после этого на главной сцене ТРЦ выступил рэпер Джиган. Эти мероприятия «Галеря Новосибирск» приурочила к своему дню рождения. В августе около двухсот человек устроили давку перед новым магазином косметики в «МЕГЕ» — в честь открытия первым ста покупателям дарили косметические наборы.
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Маша Вьюн
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