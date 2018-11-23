Толпы новосибирцев заполнили торговые центры из-за «черной пятницы»

Кроме больших скидок покупателей привлекли концерт и розыгрыши призов

В ТРЦ «Аура» выступил дуэт #2Маши
В ТРЦ «Аура» выступил дуэт #2Маши

Сегодня, 23 ноября, сотни новосибирцев съехались в ТРЦ «Аура» и «Галерея Новосибирск» в честь «черной пятницы» — в этот день магазины обещали скидки до 70%. Торговые центры также разыграли призы: 50 000 рублей на шопинг в «Ауре» и iPhone XR в «Галерее». 


ТРЦ «Галерея Новосибирск» разыграл iPhone XR
ТРЦ «Галерея Новосибирск» разыграл iPhone XR


Чтобы участвовать в розыгрыше от «Ауры», нужно было совершить покупку на сумму от 1000 рублей, зарегистрировать чек на специальной стойке и получить купон участника акции. В «Галерее» правила были аналогичными, только потратить нужно было 2000 рублей. 


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Друзья, сегодня мы работаем до 00.00! 💥 Вас ждут скидки на любимые бренды, музыкальные сеты от приглашённых диджеев, яркая фотозона и наш грандиозный розыгрыш!🎁 В 22.00 мы определим победителя, который получит наш главный приз - iPhone XR! 😎 Скидки и акции продолжатся все три дня - 23, 24 и 25 ноября! #ТРЦГалереяНовосибирск #ШопингСулыбкой #ГалереяЧернаяПятница

Публикация от Галерея Новосибирск (@gallery_nsk)


В ТРЦ «Аура», кроме скидок прошел концерт дуэта #2Маши, известного песней «Босая». Выступление началось около 22:00 на сцене в центральном атриуме.


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Привет, НОВОСИБИРСК !!! Уже сегодня мы споём для вас в ТЦ «Аура» @auramall , где пройдёт ночь шоппинга, а далее в клубе «Манчестер» @Manchester.club.nsk состоится наш концерт , а именно эксклюзивный квартирник - единственный в этом году 🔥 . Мы + Гитара + кахон и вы )) Квартирники - это вообще наша отдельная любовь )) Кто был, тот поймёт ;)) Приходите ! Будет уютно и по домашнему ! До встречи ♥️ Ваши #2Маши #НОВОСИБИРСК

Публикация от #2Маши (@2mashi_official)


В сентябре новосибирцы устроили давку в ТРЦ «Галерея Новосибирск» — торговый центр разыгрывал машину, а после этого на главной сцене ТРЦ выступил рэпер Джиган. Эти мероприятия «Галеря Новосибирск» приурочила к своему дню рождения. В августе около двухсот человек устроили давку перед новым магазином косметики в «МЕГЕ» — в честь открытия первым ста покупателям дарили косметические наборы.

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