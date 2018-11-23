Баскетбол: БК «Новосибирск» победил «Восток-65» в матче суперлиги

Больше всего очков для команды набрал центровой игрок Алексей Курцевич

Команда одержала победу со счётом 85:68

Баскетбольный клуб «Новосибирск» одержал победу над сахалинской командой «Восток-65» в домашнем матче Первого дивизиона регулярного чемпионата российской суперлиги.







Игра проходила 23 ноября в Новосибирске. Встреча завершилась со счётом 85:68 в пользу новосибирских баскетболистов. При этом все 4 периода «Новосибирск» уверенно лидировал на несколько очков (20:16, 23:22, 17:14, 25:16).





Больше всего очков новосибирской команде принёс центровой игрок Алексей Курцевич — 18 очков. В копилке у тяжёлого форварда Дмитрия Флиса, защитников Александра Мартынова и Кирилла Писклова по 13 очков.







Следующую встречу БК «Новосибирск» проведёт с клубом «Самара» 2 декабря. Прошлую игру, которая состоялась 20 ноября, новосибирцы выиграли у команды «Спартак-Приморье» со счётом 87:67.