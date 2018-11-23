Остановку под Новосибирском почистили после того, как там застряла маршрутка

Всего чиновники осмотрели 8,5 километров дорог, обязав дорожников очистить их от снега

Сегодня, 23 ноября, дорожники почистили остановку «Новосибирский крематорий» в посёлке Восход, где вчера забуксовала маршрутка — из-за того, что дорогу не убирали, на ней образовались высокие сугробы.







Об этом сообщили в администрации Новосибирского района в ответ на запрос корреспондента НГС. Администрация проверила как чистят дороги, по которым ездят 399 маршрутки. Всего под проверку попало 8,5 километров дорог.





«На автомобильной дороге «1 км а/д «Н2119» — Крематорий» <...> по количеству снежного покрова очевидно, что [ночью] дорога на всем протяжении не чистилась. На обочинах образовались сугробы высотой свыше 0,7 м», — говорится в ответе на запрос корреспондента НГС.





Помимо этого администрация района проинспектировала другую дорогу — «с.Каменка — п.Советский — п.Витаминка», выяснив, что её также не чистили: «на поворотах <...> имеются многочисленные снежные перемёты, глубокая колейность. Обочины дороги перемётены снегом, глубина снежного покрова достигает 0,4 м».





Обнаружив недостатки власти района направили предписание компании, занимающейся уборкой дорог. «По состоянию на 15.00 23.11.2018 г. работы по очистке выполнены в полном объеме», — подытоживается в ответе.





Вчера вечером пассажирам маршрутки под Новосибирском пришлось выталкивать маршрутку, застрявшую на не очищенной от снега остановке. Отъехать от остановки она смогла только после того, как её стали толкать 6 человек.