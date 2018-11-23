Новосибирец получил награду за роман о государстве, в котором все знают дату своей смерти

Начинающий писатель признался, что свой роман переписывал не менее десяти раз

Молодой новосибирский писатель Денис Калдаев стал лауреатом литературной премии Bookscriptor в Москве.







Начинающий писатель победил в номинации «Фантастика/фэнтези» с романом-антиутопией «Семь миллионов сапфиров»: в ближайшее время его выпустит московское книжное издательство «Эксмо».







В романе автор рассказывает историю вымышленного островного государства Эйорхол, в котором каждый житель знает точное время своей смерти. Как только гражданин достигает совершеннолетнего возраста, перед ним стоит выбор: сделать анализ, который покажет, сколько ему осталось жить, и определит его дальнейший уровень социальных привилегий, или покинуть остров навсегда, не узнав дату смерти, и существовать в другом мире, где царит нищета и разруха.







По словам автора, он работал над романом на протяжении двух лет почти ежедневно.







«Сложно сказать, каким образом родилась идея. Скорее, что-то "щёлкнуло", образ возник моментально. У меня тогда были тяжёлые времена, и книга стала моим спасением. Сейчас я пробую себя в смежных жанрах, но в те годы я писал только это произведение. И я верил в него, я жил в нем. Редко когда мысленно покидал мир книги», — рассказал корреспонденту НГС Денис Калдаев.





О литературной премии писатель узнал из интернета и, не задумываясь, отправил заявку на конкурс, а когда стал лауреатом, не поверил, что это происходит с ним. Корреспонденту НГС он признался, что победа мотивирует его и заряжает двигаться дальше.





«Я влюблён в своё детище и могу честно сказать, что вложил в него душу. Я переписывал роман не менее 10 раз. Конечно, я мечтал, чтобы он был опубликован. Чтобы "Сапфиры" нашли своего читателя», — добавил Денис.





Предположительно книгу выпустят весной следующего года, однако точная дата пока неизвестна. Жюри и эксперты конкурса отметили, что у новосибирского писателя большой творческий потенциал.





«Хоть Денис достаточно молодой автор, однако эта книга была написана <…> искренне, и в ней было то, что, на мой взгляд, должно быть в любой фантастической книге. <…>. У парня есть достаточно хороший потенциал. Конечно, есть ему и куда расти, что с собой делать, однако повторяю: идея очень интересная и главное — книга очень искренняя», — отметил на вручении Дмитрий Малкин, главный редактор отдела фантастики издательства «Эксмо» (видео с этим выступлением доступно на официальной странице премии «ВКонтакте»).







Всего на конкурс прислали больше 2 тысяч заявок, но жюри литературной премии отобрало только 11 произведений, и уже из этого количества выбрали победителей в трёх номинациях.







Справка: Премия Bookscriptor была учреждена в 2018 году московским одноимённым digital-издательством. Её цель — обратить внимание читателей на малоизвестных талантливых авторов, пишущих на русском языке в жанрах young adult (литература для подростков), фантастика/фэнтези и интеллектуальной российской прозы.





Ранее книжное издательство «Эксмо» заинтересовалось идеей мистического детектива другого новосибирского писателя, Андрея Орлова, и заключило с ним договор на выпуск несколько книг, созданных по историям и экспонатам новосибирского Музея смерти.