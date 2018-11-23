Новосибирец получил награду за роман о государстве, в котором все знают дату своей смерти

Роман-антиутопию выпустит московское издательство

Начинающий писатель признался, что свой роман переписывал не менее десяти раз
Начинающий писатель признался, что свой роман переписывал не менее десяти раз

Молодой новосибирский писатель Денис Калдаев стал лауреатом литературной премии Bookscriptor в Москве. 


Начинающий писатель победил в номинации «Фантастика/фэнтези» с романом-антиутопией «Семь миллионов сапфиров»: в ближайшее время его выпустит московское книжное издательство «Эксмо».


В романе автор рассказывает историю вымышленного островного государства Эйорхол, в котором каждый житель знает точное время своей смерти. Как только гражданин достигает совершеннолетнего возраста, перед ним стоит выбор: сделать анализ, который покажет, сколько ему осталось жить, и определит его дальнейший уровень социальных привилегий, или покинуть остров навсегда, не узнав дату смерти, и существовать в другом мире, где царит нищета и разруха.


По словам автора, он работал над романом на протяжении двух лет почти ежедневно.


«Сложно сказать, каким образом родилась идея. Скорее, что-то "щёлкнуло", образ возник моментально. У меня тогда были тяжёлые времена, и книга стала моим спасением. Сейчас я пробую себя в смежных жанрах, но в те годы я писал только это произведение. И я верил в него, я жил в нем. Редко когда мысленно покидал мир книги», — рассказал корреспонденту НГС Денис Калдаев.


О литературной премии писатель узнал из интернета и, не задумываясь, отправил заявку на конкурс, а когда стал лауреатом, не поверил, что это происходит с ним. Корреспонденту НГС он признался, что победа мотивирует его и заряжает двигаться дальше.


«Я влюблён в своё детище и могу честно сказать, что вложил в него душу. Я переписывал роман не менее 10 раз. Конечно, я мечтал, чтобы он был опубликован. Чтобы "Сапфиры" нашли своего читателя», — добавил Денис. 


Предположительно книгу выпустят весной следующего года, однако точная дата пока неизвестна. Жюри и эксперты конкурса отметили, что у новосибирского писателя большой творческий потенциал.


«Хоть Денис достаточно молодой автор, однако эта книга была написана <…> искренне, и в ней было то, что, на мой взгляд, должно быть в любой фантастической книге. <…>. У парня есть достаточно хороший потенциал. Конечно, есть ему и куда расти, что с собой делать, однако повторяю: идея очень интересная и главное — книга очень искренняя», — отметил на вручении Дмитрий Малкин, главный редактор отдела фантастики издательства «Эксмо» (видео с этим выступлением доступно на официальной странице премии «ВКонтакте»). 


Всего на конкурс прислали больше 2 тысяч заявок, но жюри литературной премии отобрало только 11 произведений, и уже из этого количества выбрали победителей в трёх номинациях.


Справка: Премия Bookscriptor была учреждена в 2018 году московским одноимённым digital-издательством. Её цель — обратить внимание читателей на малоизвестных талантливых авторов, пишущих на русском языке в жанрах young adult (литература для подростков), фантастика/фэнтези и интеллектуальной российской прозы. 


Ранее книжное издательство «Эксмо» заинтересовалось идеей мистического детектива другого новосибирского писателя, Андрея Орлова, и заключило с ним договор на выпуск несколько книг, созданных по историям и экспонатам новосибирского Музея смерти.

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