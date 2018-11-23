В Первомайском сквере появится двухметровая копилка с бесконтактными платежами

На её установку потратят больше 500 тысяч рублей

Создатели продумали и меры против вандалов — в копилке не будет денег, а собаку сделают из бронзы

В Первомайском сквере Новосибирска предложили поставить необычный памятник — он сможет собирать пожертвования с бесконтактных банковских карт и смартфонов и говорить слова благодарности тем, кто оставил пожертвования.







Эскизы будущего памятника опубликованы сегодня, 23 ноября, на сайте мэрии Новосибирска. Согласно документам на сайте муниципалитета, городской департамент культуры, спорта и молодёжной политики должен провести общественное обсуждение этого проекта.







Памятник будет представлять собой 2-метровую копилку, сообщил корреспонденту НГС президент новосибирской областной общественной организации «Институт развития города» Дмитрий Казаринов, чья организация предложила разместить скульптуру.





«Это, условно говоря, не памятник, а некий объект, который будет собирать деньги для бездомных животных, чтобы жители города могли сделать доброе дело, реализовать свои потребности», — рассказал Дмитрий Казаринов.





По задумке авторов проекта, на пьедестале будет располагаться небольшая скульптура собаки, а взносы можно делать с помощью бесконтактных банковских карт и смартфонов с NFC-модулем.





«У нас будет условная система, когда можно будет приложить карточку или гаджет какой-нибудь и фиксированная сумма, я предполагаю, что 30 рублей, будет сниматься со счёта. А соответственно, собачка будет говорить добрые слова.





Чтобы был такой эффект "вау". Этого нет нигде. Такие собачки есть во многих городах, но такой, чтобы собирала безналом и в ответ говорила какие-то слова — [это] было придумано нами», — объяснил Казаринов.





Предложение об установке памятника поступило мэрии города Новосибирска на конкурсе «125 идей для Новосибирска». После этого мэрия попросила «Институт развития города» инициировать установку памятника.





«Собака будет бронзовая, то есть она будет не из гипса, вот как памятник, который топором разрубили. Основание будет выполнено из мрамора. Поскольку там будет электроника, которую сумасшедший человек тоже может сломать и попортить, но она будет закрыта металлической пластиной», — рассказал о противовандальных мерах президент организации.





По оценке инициаторов, общая цена памятника составляет более полумиллиона рублей.





Инвесторами установки выступили банк и один из депутатов, имя которого Казаринов не раскрыл. «Скорее всего, будет ещё какая-то коммерческая структура. Денег пока, на самом деле, не хватает, но работы уже начались. Скоро будет готова сама собачка. Все, можно сказать, работают за идею», — резюмировал Дмитрий Казаринов.





Поддерживаете ли вы идею такой копилки в Первомайском сквере?

Авторизируйтесь , чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Да, интересная идея! Новосибирску не хватает интересных скульптур.

Нет, в Первомайском сквере и так достаточно скульптур.

Мне без разницы. Я редко бываю в центре. К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования



