Вышел новый Range Rover для девочек — у него нет дверных ручек

Новый Evoque прячет дверные ручки и видит дорогу под машиной

Автомобиль построен на новой платформе Premium Transverse Architecture 
Автомобиль построен на новой платформе Premium Transverse Architecture 


Компания Land Rover представила второе поколение компактного кроссовера Range Rover Evoque, целевой аудиторией которого в основном являются девушки и женщины. Автомобиль остался похожим на предыдущее поколение, но начинка и платформа (Premium Transverse Architecture PTA) полностью обновились.


У автомобиля полный привод Active Driveline и клиренс 21,2 сантиметра
У автомобиля полный привод Active Driveline и клиренс 21,2 сантиметра


«Новая машина, её с нуля сделали, алюминиевый автомобиль. Он стал больше по размерам. Появился новый монитор, как у "Велара" на климат. Появилась сдвижная крыша. Ручки дверные выдвижные», — рассказал НГС Иван Котенев, руководитель отдела продаж компании «Альбион-Моторс», официального дилера Land Rover в Новосибирске. 


Выдвижные дверные ручки на машине позаимствованы у модели Range Rover Velar. Эти ручки прячутся в двери при движении и выезжают при остановке. Тоже в стиле Velar сделана и передняя часть с узкими хищными фарами. 


В салоне установлено три монитора  
В салоне установлено три монитора  


В салоне три цифровых дисплея — мультимедийной системы, блока климата и приборной панели. На руле оборудованы сенсорные кнопки управления. Цветовая гамма расширилась за счет новых сочетаний материалов. Появилась новая опция — «прозрачный капот» Ground View: на экран выводится картинка с передней камеры, и водитель видит смоделированный обзор дороги под капотом. 


Функция «прозрачный капот» Ground View позволяет получать картинку с камеры под передними колёсами
Функция «прозрачный капот» Ground View позволяет получать картинку с камеры под передними колёсами


В моторной гамме — два дизеля мощностью 150 и 180 л.с., два бензиновых мотора мощностью 200 и 249 л.с., одна гибридная силовая установка мощностью 300 л.с. Автомат — девятиступенчатый, привод только полный — Active Driveline с возможностью отключения задней оси. 


В Новосибирске продажи Range Rover Evoque стартуют в начале 2019 года. 


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.


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