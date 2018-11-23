Вышел новый Range Rover для девочек — у него нет дверных ручек

Автомобиль построен на новой платформе Premium Transverse Architecture





Компания Land Rover представила второе поколение компактного кроссовера Range Rover Evoque, целевой аудиторией которого в основном являются девушки и женщины. Автомобиль остался похожим на предыдущее поколение, но начинка и платформа (Premium Transverse Architecture PTA) полностью обновились.





У автомобиля полный привод Active Driveline и клиренс 21,2 сантиметра





«Новая машина, её с нуля сделали, алюминиевый автомобиль. Он стал больше по размерам. Появился новый монитор, как у "Велара" на климат. Появилась сдвижная крыша. Ручки дверные выдвижные», — рассказал НГС Иван Котенев, руководитель отдела продаж компании «Альбион-Моторс», официального дилера Land Rover в Новосибирске.





Выдвижные дверные ручки на машине позаимствованы у модели Range Rover Velar. Эти ручки прячутся в двери при движении и выезжают при остановке. Тоже в стиле Velar сделана и передняя часть с узкими хищными фарами.





В салоне установлено три монитора





В салоне три цифровых дисплея — мультимедийной системы, блока климата и приборной панели. На руле оборудованы сенсорные кнопки управления. Цветовая гамма расширилась за счет новых сочетаний материалов. Появилась новая опция — «прозрачный капот» Ground View: на экран выводится картинка с передней камеры, и водитель видит смоделированный обзор дороги под капотом.





Функция «прозрачный капот» Ground View позволяет получать картинку с камеры под передними колёсами





В моторной гамме — два дизеля мощностью 150 и 180 л.с., два бензиновых мотора мощностью 200 и 249 л.с., одна гибридная силовая установка мощностью 300 л.с. Автомат — девятиступенчатый, привод только полный — Active Driveline с возможностью отключения задней оси.





В Новосибирске продажи Range Rover Evoque стартуют в начале 2019 года.





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