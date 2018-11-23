У строительной компании отсудили 800 тысяч за смерть рабочего, упавшего с 15-го этажа

Разнорабочий упал с высоты на стройке ЖК «Сосновый бор»

В Новосибирске суд обязал строительную компанию ООО «МСК Альфа» выплатить 800 тысяч рублей семье разнорабочего, который упал с высоты 15-го этажа на стройке многоквартирного дома на Богдана Хмельницкого.







Иск к работодателю в интересах отца и сына погибшего подала прокуратура Калининского района Новосибирска.







«Мы получили акт государственной инспекции труда в Новосибирской области [о несчастном случае на производстве] и поняли, что <…> имеются основания для обращения в суд. <…> Предложили уже отцу погибшего обратиться к нам с заявлением соответствующим, чтобы дальше мы проводили работу», — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Вероника Аникина.







Как сообщается в решении суда, несчастный случай с разнорабочим ООО «МСК Альфа» произошёл на улице Богдана Хмельницкого на стройке многоквартирного дома № 21 . По данным справочника 2ГИС, это стройплощадка на месте снесённого Дома спорта.







Обстоятельства трагедии описываются на сайте Калининского районного суда, который рассматривал не только гражданское, но и уголовное дело после этого несчастного случая.







По версии следствия, прораб выдал задание поднять кирпич на 15-й этаж с помощью башенного крана и выносной площадки. Но нагрузка на выносную площадку оказалась выше расчётной. Несмотря на то что её грузоподъемность 2,5 тонны, на неё погрузили кирпич общим весом больше трёх тонн. Из-за этого распорные стойки выносной площадки не выдержали, и она рухнула с высоты 15-го этажа. В это время





на выносной площадке стоял рабочий. При падении он получил тяжёлые травмы, потерял много крови и умер на месте, сообщили в суде.







Прокуратура Калининского района в своём иске потребовала, чтобы ООО «МСК Альфа» выплатило компенсацию морального вреда в 1 миллион рублей родственникам погибшего — его отцу и годовалому сыну. В решении суда, в частности, упоминается, что погибший рабочий был единственным кормильцем для супруги и сына, а отец погибшего работал на той же стройке и стал свидетелем этого несчастного случая.







Компанию ООО «МСК Альфа» эти требования не устроили.







«Они не оспаривали, конечно, вину организации как таковой, но с суммой были не согласны», — пояснила Вероника Аникина.







Представитель ответчика просила уменьшить размер компенсации до 150 тысяч рублей, следует из решения суда.







В итоге Калининский районный суд Новосибирска частично удовлетворил требования прокуратуры. При вынесении решения он учёл, что до этого ответчик уже выплатил отцу погибшего небольшую компенсацию морального вреда — 90 тысяч рублей. Теперь, по решению суда, ООО «МСК Альфа» должно отдать отцу ещё 500 тысяч.







Сыну погибшего достанется сумма поменьше.







«Принимая во внимание, что ребенок навсегда лишился заботы, поддержки, внимания близкого человека, с учётом требования разумности и справедливости, суд приходит к выводу о взыскании денежной компенсации морального вреда с ответчика в пользу несовершеннолетнего <…> в размере 300 тысяч рублей», — говорится в судебном решении.







В законную силу это решение ещё не вступило. По словам Вероники Аникиной, прокуратура района оспаривать его не планирует.







В свою очередь в ООО «МСК Альфа» корреспонденту НГС сообщили, что собираются подать апелляционную жалобу. В компании не согласны с размером компенсации и в принципе с тем, что отец погибшего, который также работал в «МСК Альфа», не обратился напрямую к руководству с просьбой о выплате, а пошёл в прокуратуру и суд.







«Мы бы с удовольствием ему выплатили компенсацию, которую бы он захотел. Но он решил пойти таким образом», — заявили в компании.







В «МСК Альфа» добавили, что изначально отец погибшего не просил больше тех 90 000 рублей, которые ему уже дали.







Узнать мнение отца погибшего по этому поводу корреспонденту НГС не удалось. Его телефон оказался недоступен, а на сообщения в соцсетях он не отвечал.







Как сообщается на сайте Калининского районного суда, по факту этого несчастного случая также возбуждено уголовное дело. Прораба ООО «МСК Альфа» обвиняют в «нарушении правил безопасности при ведении строительных работ» (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Суд уже начинал рассматривать это дело, но потом вернул его в прокуратуру, посчитав, что обвинительное заключение составлено с нарушениями.

