Спортсменам из России и Сербии пришлось раздеться перед Кубком дружбы

24 спортсмена прошли контрольное взвешивание в отеле Marriott на Орджоникидзе, чтобы получить допуск на Кубок дружбы





Спортсмены из России и Сербии прошли контрольное взвешивание перед Кубком дружбы, который состоится в Новосибирске завтра. 24 ноября в ЛДС «Сибирь» пройдут 12 поединков в 9 видах единоборств: тхэквондо, дзюдо, кикбоксинг, MMA, грепплинг, вольная борьба, греко-римская борьба, карате-кекусинкай и бокс.





Сборную России возглавил двукратный олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов. Капитаном сборной Сербии стала Ясна Шекарич — в карьере спортсменки были победы на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. В то же время Ясна Шекарич чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета, а к единоборствам никогда не имела отношения.





Роман Власов стал капитаном сборной России на Кубке дружбы в третий раз





52-летняя Ясна Шекарич возглавила сербскую команду





Сербы уверены в своей предстоящей победе — потепление до 0 градусов они посчитали знаком, что удача на их стороне.





Для многих спортсменов действуют строгие ограничения по весу





В первом поединке завтра сойдутся боксёры весовой категории до 52 килограмм — на ринг против россиянина Лениса Изметьева выйдет Душан Янич.





В турнире участвует всего две девушки





В турнире также участвуют девушки. В ЛДС сразятся тхэквондистки Александра Радвилович и Ольга Смолина.





После взвешивания спортсменов осмотрели врачи





Завтра журналисты НГС проведут прямую трансляцию в социальных сетях с церемонии открытия Кубка дружбы.





Два года назад спортивный врач рассказал, что происходит с внутренними органами спортсменов, которые занимаются контактными единоборствами, — во время сильных ударов их мозг буквально бьется о череп.