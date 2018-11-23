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Спортсменам из России и Сербии пришлось раздеться перед Кубком дружбы

Команду Сербии внезапно возглавила одна из самых метких женщин этой страны

24 спортсмена прошли контрольное взвешивание в отеле Marriott на Орджоникидзе, чтобы получить допуск на Кубок дружбы
24 спортсмена прошли контрольное взвешивание в отеле Marriott на Орджоникидзе, чтобы получить допуск на Кубок дружбы


Спортсмены из России и Сербии прошли контрольное взвешивание перед Кубком дружбы, который состоится в Новосибирске завтра. 24 ноября в ЛДС «Сибирь» пройдут 12 поединков в 9 видах единоборств: тхэквондо, дзюдо, кикбоксинг, MMA, грепплинг, вольная борьба, греко-римская борьба, карате-кекусинкай и бокс.


Сборную России возглавил двукратный олимпийский чемпион из Новосибирска Роман Власов. Капитаном сборной Сербии стала Ясна Шекарич — в карьере спортсменки были победы на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. В то же время Ясна Шекарич чемпионка по стрельбе из пневматического пистолета, а к единоборствам никогда не имела отношения.


Роман Власов стал капитаном сборной России на Кубке дружбы в третий раз
Роман Власов стал капитаном сборной России на Кубке дружбы в третий раз


52-летняя Ясна Шекарич возглавила сербскую команду
52-летняя Ясна Шекарич возглавила сербскую команду


Сербы уверены в своей предстоящей победе — потепление до 0 градусов они посчитали знаком, что удача на их стороне.


Для многих спортсменов действуют строгие ограничения по весу
Для многих спортсменов действуют строгие ограничения по весу


В первом поединке завтра сойдутся боксёры весовой категории до 52 килограмм — на ринг против россиянина Лениса Изметьева выйдет Душан Янич.


В турнире участвует всего две девушки
В турнире участвует всего две девушки


В турнире также участвуют девушки. В ЛДС сразятся тхэквондистки Александра Радвилович и Ольга Смолина.


После взвешивания спортсменов осмотрели врачи 
После взвешивания спортсменов осмотрели врачи 


Завтра журналисты НГС проведут прямую трансляцию в социальных сетях с церемонии открытия Кубка дружбы.


Два года назад спортивный врач рассказал, что происходит с внутренними органами спортсменов, которые занимаются контактными единоборствами, — во время сильных ударов их мозг буквально бьется о череп.

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