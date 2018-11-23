«Сорвала жилетку и выкинула портфель»: учительница выгнала ученика из класса оплеухами

Денис Кливоденко учится в школе № 92

Учительница математики в средней школе № 92 Наталья Школдина грубо выставила из класса девятиклассника Дениса Кливоденко на глазах у его одноклассников — инцидент произошёл 19 ноября в школе на улице Киевской в Ленинском районе города.







«Со слов ребёнка, он был в классе — кто-то засмеялся со стороны, она (Наталья Школдина. — Прим. ред.) подошла к нему, взяла его рюкзак и выкинула из класса, — рассказал корреспонденту НГС отчим школьника Богдан Ткаченко. — Он (Денис Кливоденко. — Прим. ред.) пошёл за ним, чтобы достать и занести его в кабинет, она кинулась на него, стала не пускать в класс. Сорвала жилетку, выпачкала её всю, и вот такая возня получилась».







Ткаченко утверждает, что Татьяна Школдина вела себя агрессивно и раньше — несколько раз выводила ребёнка в коридор и там била его кулаками. При этом учительница могла накинуться на любого из учеников, добавил отчим школьника.





Богдан Ткаченко пояснил, что он показал это видео директору школы Дмитрию Зимину, но тот заявил, что школьник сам довёл учителя. «Мало того, оказалось, что ребёнок сам виноват, — негодует Ткаченко. — Выходит, что это нормально применять физическую силу в отношении учеников, рвать жилет, выбрасывать рюкзак из класса».







Конфликт девятиклассника с учителем математики попал на видео





Заместитель директора средней школы № 92 Марина Телепнёва пояснила корреспонденту НГС, что в школе уже приняли меры в отношении педагога Натальи Школдиной. «Учитель сейчас пишет объяснительную в отношении данного видео, — подчеркнула Телепнёва. — Причины, почему это произошло на уроке, для того чтобы составить комиссию в понедельник. В понедельник будет собрана административная комиссия при директоре. Будет рассмотрен данный инцидент с соответствующим принятием административных решений».





В то же время Телепнёва пояснила, что считает, что Денис сознательно спровоцировал конфликт в классе и постарался, чтобы на видео попали самые «горячие» моменты.





«Ребёнок был даже на комиссии по делам несовершеннолетних, — описывает девятиклассника педагог. — И ребёнок периодически инициирует, провоцирует учителей на всяческие поступки, нарушает дисциплину постоянно на уроках, нецензурно выражается, даже на уроках в том числе. Мы сами в шоковом состоянии. Вы встаньте на место учителя... Я прекрасно понимаю учителя, но, с другой стороны, я её предупредила, что законы никто не отменял и над собой надо работать, вырабатывать устойчивость к различным подстрекательствам, которые могут возникать со стороны детей, которые постоянно возникают именно со стороны Дениса... Постоянно во всех средствах массовой информации клеймят и обвиняют учителей, а что делают дети с учителем, нигде не говорят».





Ткаченко подтвердил, что поведение его пасынка действительно обсуждали на комиссии ПДН, но это было несколько лет назад, и тогда проступок Дениса доказать не удалось. «Мальчик украл самокат, дал ему самокат подержать, уехал, Дениса полиция поймала, — рассказал отчим школьника Богдан Ткаченко. — На ПДН они сидят глазами лупают, говорят: а при чем тут Денис? Он не виноват. Ещё дело в том, что мы приехали с Украины, беженцы, сейчас с паспортами все нормально, мы граждане России. Его ещё тогда одноклассники дразнили хохлом. Он пришёл отличником, занимался спортом. За четыре года, что мы тут живём, он чудесным образом стал двоечником. И они (преподаватели. — Прим. ред.) всячески стараются его выгнать из класса. Конфликт в школе уже давно зародился, они всячески пытаются от него избавиться. По поводу и без повода учителя на него пишут докладные по три штуки в день. Одноклассники говорят, что он ни при чём. Даже когда он сидит молча, кто-то смеётся со стороны, учителя всё равно к нему подходят и говорят, что он виноват».





