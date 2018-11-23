Денег нет: переполненная новосибирская школа останется без нового здания

Уроки в этой школе идут даже в столовой

Сейчас в школе учится вдвое больше учеников, чем предусмотрено зданием 
Сейчас в школе учится вдвое больше учеников, чем предусмотрено зданием 


В Новосибирске отказались от строительства нового здания для гимназии № 3 в Советском районе — школа рассчитана на 560 учеников, но в ней учится 1140 человек. Новый корпус для школы в «приоритетный список мероприятий» не попал. 


Информация об этом появилась в бюллетене органов местного самоуправления сегодня, 23 ноября. Предложение о постройке нового здания для гимназии № 3 озвучили на публичных слушаниях по проекту решения о бюджете города на 2019–2021 года. Власти отказались от предложения, сославшись на нехватку средств. 


«Предложение о строительстве здания школы предполагает значительный объём финансирования. При этом строительство данного объекта не запланировано ни федеральной программой, ни программой Новосибирской области в области развития образования. 


При указанных обстоятельствах на сегодняшний день отсутствуют основания для включения предлагаемого строительства в проект решения», — говорится в бюллетене.


Депутат горсовета Наталья Пинус, представляющая в горсовете часть Советского района, подтвердила корреспонденту НГС: в бюджете нет денег на строительство. «Город на сегодняшний день не в состоянии проводить никакое строительство. Ни один объект капитального строительства городской бюджет за свои деньги не реализует, так же как и реконструкции. В любом случае речь идёт о финансировании и работе с федеральными программами», — пояснила Пинус.


В бюджете города нет денег на новое здание школы 
В бюджете города нет денег на новое здание школы 


По мнению депутата, у города есть возможность получить федеральную поддержку, но для этого нужно разработать проект нового здания школы. 


«Он находится в финальной стадии разработки. Можно получить федеральную поддержку через привязку типового проекта. Там есть условие по увеличению численности, оно учтено при разработке. Есть шансы начать строительство уже в 2019 году, используя средства федеральной программы, и за полтора года построить новую школу», — резюмировала Наталья Пинус.


Исполняющий обязанности директора гимназии № 3 Наталья Ткачук отказалась давать комментарий по телефону. «Вы можете в понедельник получить комментарий от директора школы. Она больше в курсе всех этих дел», — сказала Наталья Ткачук.


В середине марта 2018 года корреспондент НГС побывал в переполненном здании гимназии № 3 — уроки там проводят в столовой, а на физкультуре читают лекции в коридоре.

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