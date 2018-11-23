Денег нет: переполненная новосибирская школа останется без нового здания
Уроки в этой школе идут даже в столовой
В Новосибирске отказались от строительства нового здания для гимназии
Информация об этом появилась в бюллетене органов местного самоуправления сегодня, 23 ноября. Предложение о постройке нового здания для гимназии
«Предложение о строительстве здания школы предполагает значительный объём финансирования. При этом строительство данного объекта не запланировано ни федеральной программой, ни программой Новосибирской области в области развития образования.
При указанных обстоятельствах на сегодняшний день отсутствуют основания для включения предлагаемого строительства в проект решения», — говорится в бюллетене.
Депутат горсовета Наталья Пинус, представляющая в горсовете часть Советского района, подтвердила корреспонденту НГС: в бюджете нет денег на строительство. «Город на сегодняшний день не в состоянии проводить никакое строительство. Ни один объект капитального строительства городской бюджет за свои деньги не реализует, так же как и реконструкции. В любом случае речь идёт о финансировании и работе с федеральными программами», — пояснила Пинус.
По мнению депутата, у города есть возможность получить федеральную поддержку, но для этого нужно разработать проект нового здания школы.
«Он находится в финальной стадии разработки. Можно получить федеральную поддержку через привязку типового проекта. Там есть условие по увеличению численности, оно учтено при разработке. Есть шансы начать строительство уже в 2019 году, используя средства федеральной программы, и за полтора года построить новую школу», — резюмировала Наталья Пинус.
Исполняющий обязанности директора гимназии
В середине марта 2018 года корреспондент НГС побывал в переполненном здании гимназии
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Дмитрий Здорников
Фото Ольги Бурлаковой