В Новосибирске назначили дату открытия ёлочных базаров
В городе можно открыть больше 180 базаров, но их будет в 5 раз меньше
Мэрия Новосибирска объявила дату начала официальной ёлочной торговли в городе — ёлочные базары будут появляться с 1 декабря.
«Традиционно ежегодно в декабре месяце ёлочные базары начинают свою работу в городе Новосибирске. Управлением потребительского рынка мэрии города Новосибирска на сегодняшний день уже заключено 40 договоров на размещение и эксплуатацию ёлочных базаров на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. Также объявлены торги еще по 2 местам на размещение ёлочных базаров», — сообщили корреспонденту НГС в управлении потребительского рынка мэрии.
Сейчас на схеме размещения нестационарных торговых объектов, которая заработала в середине ноября, предусмотрены места для 182 елочных базаров.
«Однако большое количество площадок не было востребовано предпринимателями», — отмечают в управлении.
Кроме того, ёлочные базары будут размещаться и на частной земле, которая не входит в компетенцию мэрии.
НГС отправил в мэрию ещё один запрос, чтобы уточнить места расположения официальных ёлочных базаров.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова