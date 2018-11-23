Изба вместо стоянки: на Красном проспекте построили странное здание

В документах мэрии постройка называется «зданием управленческой деятельности»

Одноэтажное здание построили на участке для автостоянки
Одноэтажное здание построили на участке для автостоянки


За ТЦ «Европа» на Красном проспекте, 182 построили одноэтажное здание — разрешение на ввод компания-застройщик «Азимут» получила 15 ноября. Документ опубликован на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.


Как указано в документе, кирпичное 1-этажное здание площадью 167,2 кв. м с деревянными перекрытиями предназначено для «управленческой деятельности».


Здание стоит практически по центру участка, автомобили сейчас паркуются за ограждением
Здание стоит практически по центру участка, автомобили сейчас паркуются за ограждением


Долгое время участок, на котором появилось здание, пустовал. Мэрия решила сдать его в аренду год назад. При этом власти рекомендовали только один вид использования территории — для организации парковки. Компания «Азимут» выиграла торги в марте, предложив плату в 11,14 миллиона рублей в год.


Связаться с представителями застройщика корреспонденту НГС не удалось: в базе данных «Контур.Фокус» не указаны контакты компании. По данным публичной кадастровой карты, сейчас участок находится в зоне делового управления, на нём, помимо автостоянок, разрешено строить «объекты для совершения сделок», здания банков и страховых организаций.


По словам координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, застройщики нередко берут в аренду участки для автостоянок, чтобы получить их в собственность и построить что-либо другое, — он рассказал, какими лазейками в законах пользуются компании.

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