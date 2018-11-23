Изба вместо стоянки: на Красном проспекте построили странное здание

Одноэтажное здание построили на участке для автостоянки





За ТЦ «Европа» на Красном проспекте, 182 построили одноэтажное здание — разрешение на ввод компания-застройщик «Азимут» получила 15 ноября. Документ опубликован на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.







Как указано в документе, кирпичное 1-этажное здание площадью 167,2 кв. м с деревянными перекрытиями предназначено для «управленческой деятельности».







Здание стоит практически по центру участка, автомобили сейчас паркуются за ограждением





Долгое время участок, на котором появилось здание, пустовал. Мэрия решила сдать его в аренду год назад. При этом власти рекомендовали только один вид использования территории — для организации парковки. Компания «Азимут» выиграла торги в марте, предложив плату в 11,14 миллиона рублей в год.







Связаться с представителями застройщика корреспонденту НГС не удалось: в базе данных «Контур.Фокус» не указаны контакты компании. По данным публичной кадастровой карты, сейчас участок находится в зоне делового управления, на нём, помимо автостоянок, разрешено строить «объекты для совершения сделок», здания банков и страховых организаций.







По словам координатора движения «Искалеченный Новосибирск» Михаила Рязанцева, застройщики нередко берут в аренду участки для автостоянок, чтобы получить их в собственность и построить что-либо другое, — он рассказал, какими лазейками в законах пользуются компании.