Сотрудникам метрополитена начали платить премии после публикации НГС

В последний раз это делали после обращения к президенту

За последние три года премии резко сократили, говорят работники метро
За последние три года премии резко сократили, говорят работники метро

Сотрудники новосибирского метрополитена сообщили, что им начислили премии после того, как информация о конфликте в коллективе стала публичной, — но размер премии они считают символическим.


«Премию выплачивают в этом году квартальную каждый раз после жалоб, задним числом, — сообщил НГС один из сотрудников метрополитена. — За первый квартал заплатили в июне, когда уже закончился второй. Причём получилось так, что письмо [мэру от сотрудников метрополитена] отдали после праздников, 13-го числа. А приказ о премии якобы приняли 9-го, перед праздниками. Второй квартал уже закончился к этому моменту». 


За второй квартал, по его словам, премии выплатили после того, как сотрудники метрополитена отправили письмо президенту. «Вот сейчас (после публикации статьи о конфликте сотрудников метрополитена с руководством. — Прим. ред.) сразу за третий квартал зашла речь, есть приказ, который ходит по согласованиям. От 12 ноября якобы», — сообщил сотрудник. 


Размер премии коллектив метрополитена считает низким. «Премия 5% от оклада, но это слёзы. Каким-то рядовым работникам рублей 500 будет в лучшем случае», — уточнил он. За последние три года, по его словам, премии сильно уменьшили, а раньше квартальные премии составляли по несколько тысяч рублей. 


НГС отправил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать систему начисления премий сотрудникам метрополитена. 


В прошлом году в метрополитене рассказали, почему на предприятии не хватает денег. Ситуация, по их мнению, могла измениться с повышением тарифа. Проезд в метро и других видах общественного транспорта подорожает уже с 1 декабря

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