Сотрудникам метрополитена начали платить премии после публикации НГС

За последние три года премии резко сократили, говорят работники метро

Сотрудники новосибирского метрополитена сообщили, что им начислили премии после того, как информация о конфликте в коллективе стала публичной, — но размер премии они считают символическим.







«Премию выплачивают в этом году квартальную каждый раз после жалоб, задним числом, — сообщил НГС один из сотрудников метрополитена. — За первый квартал заплатили в июне, когда уже закончился второй. Причём получилось так, что письмо [мэру от сотрудников метрополитена] отдали после праздников, 13-го числа. А приказ о премии якобы приняли 9-го, перед праздниками. Второй квартал уже закончился к этому моменту».





За второй квартал, по его словам, премии выплатили после того, как сотрудники метрополитена отправили письмо президенту. «Вот сейчас (после публикации статьи о конфликте сотрудников метрополитена с руководством. — Прим. ред.) сразу за третий квартал зашла речь, есть приказ, который ходит по согласованиям. От 12 ноября якобы», — сообщил сотрудник.





Размер премии коллектив метрополитена считает низким. «Премия 5% от оклада, но это слёзы. Каким-то рядовым работникам рублей 500 будет в лучшем случае», — уточнил он. За последние три года, по его словам, премии сильно уменьшили, а раньше квартальные премии составляли по несколько тысяч рублей.





НГС отправил запрос в мэрию с просьбой прокомментировать систему начисления премий сотрудникам метрополитена.





В прошлом году в метрополитене рассказали, почему на предприятии не хватает денег. Ситуация, по их мнению, могла измениться с повышением тарифа. Проезд в метро и других видах общественного транспорта подорожает уже с 1 декабря.