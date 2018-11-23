Не трамвай, но тоже может: водитель выехал на рельсы и устроил массовое ДТП

«Тойота» зацепила «Хонду» и «Ладу» на Серебренниковской

Авария произошла на Серебренниковской недалеко от перекрёстка с улицей Сибревкома
Авария произошла на Серебренниковской недалеко от перекрёстка с улицей Сибревкома


Днём 23 ноября водитель Toyota Fielder решил проехать по пути трамвая № 13, но не справился с управлением и влетел в машины на улице Серебренниковской в центре Новосибирска.


«Водитель Toyota Fielder ехал по трамвайным путям и напротив дома № 14 на улице Серебренниковской не справился с управлением, зацепил универсал Honda Orthia, а затем отлетел в припаркованный на обочине ВАЗ-2115», — сообщает группа Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на своего читателя.


Также в группе отмечается, что никто из водителей в аварии не пострадал. ДТП заблокировало движение для трамваев в сторону оперного театра и затруднило проезд для автомобилей двигающихся в обратном направлении.


Авария заблокировала проезд для трамваев
Авария заблокировала проезд для трамваев


20 ноября из-за аварии на путях рядом с кольцом возле оперного театра застряли 7 трамваев.

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