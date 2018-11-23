Не трамвай, но тоже может: водитель выехал на рельсы и устроил массовое ДТП
«Тойота» зацепила «Хонду» и «Ладу» на Серебренниковской
Днём 23 ноября водитель Toyota Fielder решил проехать по пути трамвая
«Водитель Toyota Fielder ехал по трамвайным путям и напротив дома
Также в группе отмечается, что никто из водителей в аварии не пострадал. ДТП заблокировало движение для трамваев в сторону оперного театра и затруднило проезд для автомобилей двигающихся в обратном направлении.
20 ноября из-за аварии на путях рядом с кольцом возле оперного театра застряли 7 трамваев.
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Елена Громкова
Фото vk.com/act54