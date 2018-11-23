Опасный переход к школе исправят в следующем году
Мэрия согласилась сделать переход, хотя и считает, что он не нужен
Власти Новосибирска запланировали благоустройство перехода через улицу Зыряновскую в районе специализированной школы
Как объяснили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в ответ на запрос НГС, сделать переход в этом году чиновники не могли. На момент обращения в мэрию матери ученика специальной коррекционной школы
При этом в мэрии признали, что вопрос по опасному переходу на перекрёстке улиц Зыряновская и Сакко и Ванцетти обсуждался ещё в начале октября на совещании мэра с главами районов.
«По итогам совещания принято решение запланировать на 2019 год необходимые работы по благоустройству подходов и организации нерегулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Зыряновская — ул. Сакко и Ванцетти», — заверили в пресс-центре мэрии.
При этом в ответе мэрии подчёркивается, что по нормативам необходимости в организации пешеходного перехода на перекрёстке нет, а к школе есть безопасный обходной путь — в 3 раза длиннее.
«<…> нормативными документами и законодательством не предусмотрена обязательная организация пешеходных переходов при отсутствии необходимых условий безопасности и благоустройства, даже непосредственно у детских и учебных заведений, если имеются альтернативные маршруты следования», — отметили в департаменте.
По словам Юлии Овчинниковой, переход к школе для детей с особенностями развития идёт через трамвайные рельсы, зимой всегда покрывается льдом, и детям приходится лавировать между припаркованными автомобилями и трамваем.
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Лиза Пичугина
Фото Юлии Овчинниковой