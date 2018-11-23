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В Новосибирский зоопарк привезли гималайских таров

Раньше таких животных в коллекции зоопарка не было

Популяция гималайских таров сокращается
Популяция гималайских таров сокращается


Коллекция Новосибирского зоопарка пополнилась новым видом животных — из Перми в Новосибирск привезли пару гималайских таров.


Информация о новом виде парнокопытных появилась на официальном сайте зоопарка днём 23 ноября.


«Тары похожи на других представителей отряда, козлов и баранов, но при этом имеют ряд отличительных особенностей, позволяющих выделять их в отдельный род. Жизнь таров проходит на крутых склонах, природа сделала их отличными скалолазами. Они травоядны. Живут группами. Ареал обозначен в видовом названии. Гималаи — родной дом для этих животных. Они встречаются в Непале, Индии, Южном Тибете», — говорится на сайте зоопарка.


Тары живут на крутых склонах гималайских гор
Тары живут на крутых склонах гималайских гор


В зоопарке добавили, что популяция гималайских таров уменьшается, а в зоопарках всего мира этих животных очень мало.


«Они не боятся холодов, поэтому их разместили в уличном вольере, по соседству с другими копытными. Два тара, прибывшие к нам из Перми, — еще детеныши» , — сообщается на сайте зоопарка.


Помимо таров из Перми в Новосибирск привезли молодую самку снежного барса, чтобы создать пару с самцом.


На этой неделе из Новосибирского зоопарка увезли пару толстохвостых галаго — приматов отправили в Чехию.

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