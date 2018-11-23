«Не знаешь, собьют или нет»: машины начали ездить по тротуарам из-за ремонта теплотрассы
СГК ремонтирует теплотрассу в Ленинском районе
На улице Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска начали ремонтировать теплотрассу — машины объезжают место работ по тротуару, где ходят горожане.
Ремонт теплотрассы начался около дома
«Это уже месяца два, наверное, такое. Тут ни с коляской не пройти, никак. Это вообще невыносимо, особенно в такую погоду. Они там ещё и бьются сами с собой эти машины. Вот так выходишь из магазина с ребёнком и боишься, не знаешь, откуда они вывернут, собьют, не собьют», — пожаловалась корреспонденту НГС местная жительница Татьяна.
Проезд, который организовали себе водители, расположен буквально в метре от выхода из местного супермаркета. По словам местных жителей, некоторые проезжают мимо, даже не притормаживая.
По словам другой местной жительницы Екатерины, некоторые водители находят объезд, но о нём знают не все. На месте ремонта нет дорожных знаков, которые о нём предупреждают.
«Мы ходим тут каждый день, в школу дети ходят, а тут машины ездят. Этот дом (
В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что проезд по улице Серафимовича должны открыть на следующей неделе: «Там уже завершены ремонтные работы и завершены работы по благоустройству в зимнем варианте, а именно забетонизирован участок. Должно пройти три дня, соответственно, это будет понедельник, и ограждения уберут. Конечно, мы приносим извинения жителям за принесенные неудобства, возможно, объявление [об объезде] сорвало ветром или ещё каким-то образом».
Недавно СГК предупредила о том, что из-за ремонта до декабря сузит другую улицу в левобережье — Сибиряков-Гвардейцев.
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Кирилл Шматков
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