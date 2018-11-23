«Не знаешь, собьют или нет»: машины начали ездить по тротуарам из-за ремонта теплотрассы

Машины объезжают ремонт теплотрассы по тротуару, который ведёт к пешеходному переходу

На улице Серафимовича в Ленинском районе Новосибирска начали ремонтировать теплотрассу — машины объезжают место работ по тротуару, где ходят горожане.





Ремонт теплотрассы начался около дома № 14 рядом с перекрёстком Серафимовича и Степной. Тротуар, который заняли автомобилисты, ведёт прямо к пешеходному переходу, на котором днём 23 ноября не работали светофоры.





«Это уже месяца два, наверное, такое. Тут ни с коляской не пройти, никак. Это вообще невыносимо, особенно в такую погоду. Они там ещё и бьются сами с собой эти машины. Вот так выходишь из магазина с ребёнком и боишься, не знаешь, откуда они вывернут, собьют, не собьют», — пожаловалась корреспонденту НГС местная жительница Татьяна.







Проезд, который организовали себе водители, расположен буквально в метре от выхода из местного супермаркета. По словам местных жителей, некоторые проезжают мимо, даже не притормаживая.





Из магазина люди выходят прямо на участок, который стал проезжей частью





По словам другой местной жительницы Екатерины, некоторые водители находят объезд, но о нём знают не все. На месте ремонта нет дорожных знаков, которые о нём предупреждают.





«Мы ходим тут каждый день, в школу дети ходят, а тут машины ездят. Этот дом ( № 14 . — Прим. ред.) можно объехать, но не все же знают. А с другой стороны, где дома № 8 и № 11 , на тротуаре бетонные блоки, там никто не ездит. Там тоже раньше ездили», — объяснила Екатерина.







Временные дорожные знаки на участке предупреждают лишь о ремонтных работах и ограничениях скорости





В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» объяснили, что проезд по улице Серафимовича должны открыть на следующей неделе: «Там уже завершены ремонтные работы и завершены работы по благоустройству в зимнем варианте, а именно забетонизирован участок. Должно пройти три дня, соответственно, это будет понедельник, и ограждения уберут. Конечно, мы приносим извинения жителям за принесенные неудобства, возможно, объявление [об объезде] сорвало ветром или ещё каким-то образом».





Недавно СГК предупредила о том, что из-за ремонта до декабря сузит другую улицу в левобережье — Сибиряков-Гвардейцев.