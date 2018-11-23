Начальника отдела полиции оштрафовали на 130 тысяч и уволили

Его обвиняли в превышении полномочий

Суд прекратил уголовное преследование Александра Гращенкова (крайний слева), но назначил ему штраф
Суд прекратил уголовное преследование Александра Гращенкова (крайний слева), но назначил ему штраф

В Новосибирске суд оштрафовал на 130 тысяч рублей бывшего начальника отдела полиции № 5 «Дзержинский» Александра Гращенкова.


Гращенков оказался на скамье подсудимых по обвинению в двух преступлениях — по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» и по ч. 3 ст. 33, ст. 322.3 УК РФ (организация фиктивной постановки на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства), следует из сообщения на сайте Дзержинского районного суда.


По его данным, вместе с Гращенковым по делу проходила ещё одна обвиняемая — и.о. начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции по фамилии Кравченко (её имя в сообщении не указано. — Прим. ред.). Следователи вменяли ей «подстрекательство к фиктивной постановке на учёт».


В сообщении поясняется, что на этой неделе суд по ходатайству следователя прекратил уголовное дело в отношении обвиняемых и назначил им судебные штрафы: Гращенкову — 130 тысяч рублей, Кравченко — 100 тысяч рублей.


«Решением начальника ГУ МВД России по Новосибирской области они уволены из органов внутренних дел», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе областной полиции, добавив, что для более подробных комментариев по этому поводу нужно прислать официальный запрос. 


При этом на сайте ГУ МВД по Новосибирской области Александр Гращенков до сих пор указан в качестве начальника отдела полиции № 5 «Дзержинский».


Узнать нюансы уголовного дела корреспонденту НГС не удалось — в СУ СКР по Новосибирской области и прокуратуре Дзержинского района от комментариев отказались.


В конце октября в полиции сообщили, что в отставку отправлен начальник областной ГИБДД Сергей Штельмах. Позже стало известно, что Штельмаха проверяют следователи, а с его делом оказался связан депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин. Сейчас бывший гаишник через суд пытается оспорить формулировку своего увольнения.

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