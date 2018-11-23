Претензия на бестселлер: смотрим, как Geely Atlas бросил вызов KIA Sportage и прочей компании

У Geely Atlas неплохой дизайн, китайские корни в котором выдаёт разве что оформление решетки радиатора





В родном Китае эта модель называется неказистым словом Boyue, но пользуется взрывной популярностью: за полтора года ей удалось не только прорваться в тройку наиболее востребованных кроссоверов, но и стать самым популярным Geely в истории. В России её переименовали в Atlas, но ждёт ли его такой же термоядерный успех? Разбираемся в нашем тест-драйве.







Geely Atlas — среднеразмерный кроссовер, который по большинству характеристик близок KIA Sportage, Ford Kuga, Volkswagen Tiguan. И если ещё пять лет назад китайцы уповали на мультимедийную мишуру, то теперь в арсенале Atlas есть и шестиступенчатый автомат, и полный привод, и турбомоторы — последние, правда, в России недоступны.





Даже среди китайских марок Geely далека от лидерства, но у «Атласа» есть амбиции изменить отношение к бренду





В этот раз цель у нас была прагматичная — доехать до карьера в 250 км от города, сделать репортаж и вернуться обратно. Поездку омрачило вот что: в салоне нового «Атласа» всю дорогу стоял химический запах, примерно как в школьном пенале в жаркий день. Может быть, амбре был не столь едкий, как в Great Wall пятилетней давности, но достаточный, чтобы к концу четырёхчасовой поездки появилось что-то вроде похмелья. В принципе попахивает и салон Renault Dokker или LADA Vesta, но как-то интеллигентнее, что ли.





Отделочные материалы и качество сборки вопросов не вызвали





Это даже обидно, ведь в остальном интерьер «Атласа» вполне удался. У него убедительный дизайн и приличные отделочные материалы. Даже в средних комплектациях «Атлас» имеет кожаную обивку передней панели, дверей и кресел, а серебристый пластик под алюминий рельефен и не кажется дешёвкой. Неплоха и подгонка панелей друг другу, а на ходу салон не издаёт звуков, кроме загадочного бренчания под полом багажника — там был плохо закреплён инструмент.





Возле селектора автомата — кнопки автоматического ручника, отключения ESP, управления полным приводом, системой помощи при спуске, парктроником и режимами Eco/Sport





Двухзонный климат-контроль с понятной панелью управления, которая расположена под пологим углом





Салон понравился логичностью компоновки центральной консоли — вероятно, повлияли специалисты Volvo, которая принадлежит Geely





Обаяние интерьера поднимает планку ожиданий, но мелочи роняют её обратно. Например, кнопка подогрева сидений удобно расположена, но сам подогрев одноступенчатый: не хватает как минимум форсажного режима для быстрого прогрева кожаного кресла. Посадка за рулём удобна, кресла имеют электрорегулировку, но руль хочется подтянуть поближе: по вылету он регулируется в небольшом диапазоне.





Панель приборов многофункциональная, но площадь её дисплея можно было использовать лучше





Графическая панель приборов приятна глазу, но пестровата, а главное, перегружена. Скажем, цифры по её углам мелкие, а в центре спидометра по умолчанию живёт весёленькая анимация, занимая самое ценное место. Лишь порывшись в бортовом компьютере, можно вывести сюда показания спидометра или информацию об остаточном пробеге до заправки.







Или вот круиз-контроль, который не имеет ясной индикации, отчего не сразу понимаешь, когда он включается и какую скорость планирует держать. Пустяки, но оценку снижают.





Изображение с камеры заднего вида чёткое, динамическая и статичная разметки облегчают маневрирование





Система навигации не конкретизирует регион, где находится выбранный населённый пункт, что неудобно





Сенсорный экран на центральной консоли не обладает тактильностью планшетов (что, впрочем, почти нормально для автомобильных тачскринов), зато изображение с камеры заднего вида отличное, а навигация хоть и запускается через паузу, но работает исправно. Например, позволяет выбрать альтернативные маршруты и вовремя предупреждает о манёврах.





Atlas относится к кроссоверам С-класса — длина 4,5 метра





Если вычесть из уравнения запах, интерьер у Geely Atlas удачен, и хоть ему не хватает рафинированности в мелочах... само упоминание этого слова применительно к «китайцу» звучит как комплимент.





Динамики разгона не хватает, но сочетание комфорта и управляемости впечатлило





А ещё «Атлас» здорово едет. У него мягкая подвеска, которая отрабатывает асфальтовый рельеф любой сложности, но эта мягкость не рушит управляемости. По уровню обратной связи на руле, точности и понятности это не только самый лучший «китаец» на моей памяти, но и вообще очень убедительный кроссовер. Например, если водитель просчитался со скоростью манёвра, Atlas не срывается во внезапные скольжения и до последнего держит связь с водителем. Уверенности добавляют понятные тормоза, и в целом, пересев на Atlas с любого близкого кроссовера, не придётся долго привыкать.







Правда, на скорости в салоне стоит хорошо различимый шум качения шин, но отчасти это нужно списать на шипованные шины Hakkapeliitta, которые любят позудеть. Магнитола поёт весьма посредственно, поэтому уши и нос Atlas радует чуть меньше, чем глаза и вестибулярный аппарат.





В России «Атласу» положено два мотора: 2,0 (139 л.с.) и 2,4 (149 л.с.)





Чуть меньше восторгов вызвал силовой агрегат. На тестовом Atlas был старший мотор объёмом 2,4 литра и мощностью 149 л.с. Несмотря на низкую по современным меркам форсировку на лючке бензобака, есть строгий завет использовать только бензин АИ-95.





Мотор большого объема не несёт зримых плюсов: динамика средняя, расход большой





При этом мотор довольно прожорлив, и средний за время поездки расход превысил 10 л/100 км, что немало для езды по трассе. Возможно, мотор ещё не до конца обкатан (на одометре было 2000+км), но как минимум расход увеличивает немаленькая масса — Atlas весит более 1,7 тонны. Тот же KIA Sportage легче на 200 кг. Когда мы тянули до очередной заправки, ситуацию спас экорежим, в котором расход топлива действительно упал этак на 10%.





На виде сзади «китайца» и не заподозришь





Динамика разгона — на минимально достаточном уровне. Шестиступенчатый автомат большую часть времени незаметен и лишь иногда толкается при переключениях. А двигатель, несмотря на приличный объём, тянет с ленцой и на обгонах требует утопленной педали газа. Впрочем, дефицит динамики не критичен, и опытные водители вряд ли испытают проблемы. 139-сильный двухлитровый мотор предлагается с механической коробкой передач и передним приводом, так что динамика должна быть плюс-минус сопоставимой.







Половину пути мы проехали в темноте и оценили неплохие фары: ближний свет даёт яркий пучок с хорошим акцентом на обочину, а дальний зажигает знаки метров в 500 по курсу.





«Атлас» годится для плохих дорог, но не бездорожья





Топовые версии Geely Atlas имеют полный привод, сделанный по классической для кроссоверов схеме: задние колёса подключаются через муфту. По проходимости он является классическим паркетником, без лишних претензий: в городе едешь без страха, бездорожья избегаешь в принципе.





Задние колёса подключаются муфтой, подвеска — независимая





Пластиковый фартук за передней «губой»





На втором ряду — среднестатистический запас места





По практичности Atlas сопоставим с конкурентами класса Sportage, но с рядом оговорок. Например, задние сиденья позволяют взрослому сесть с запасом по всем направлениям, но пол кажется высоким, точно у рамного внедорожника. Задран и уровень багажника, причем, имея неплохую погрузочную площадь, он невелик по высоте. Поэтому по объему сравним не столько с тем же Sportage, сколько с более компактной Hyundai Creta — около 400 литров.





Багажник маловат: площадь неплохая, но высота до полки скромная





Виновато огромное запасное колесо в подполье





Компания Geely, вдохновлённая успехами на родине, делает на Atlas ставку и в России. Для нашего рынка их собирают в белорусском Белджи в режиме полного цикла со сваркой и окраской кузовов. Причём проектная мощность до 60 тысяч машин в год выдаёт неслабые амбиции.







Сказалась ли локализация в Таможенном союзе на цене? Тут как посмотреть... Базовая стоимость от 1,05 миллиона рублей кажется смелой заявкой для китайского автомобиля. За эти деньги вы получаете переднеприводный двухлитровый автомобиль с АБС, системой стабилизации, фронтальными подушками безопасности, климат-контролем, подогревом сидений, аудиосистемой и так далее — в принципе весь джентльменский набор. Но всё-таки целый «лимон»... Ведь если не гнаться за размером автомобиля, за меньшие деньги можно взять близко оснащенный Hyundai Creta, пусть даже он компактнее.





Диапазон цен: от 1,05 миллиона рублей до 1,46 миллиона





Впрочем, относительно прямых конкурентов — кроссоверов C-класса — Geely оставила вежливый зазор. Так, топовая версия с передним приводом Luxury 2,4 за 1,36 миллиона рублей включает кожаный салон, сиденья с электроприводом, мультимедиа, камеру заднего вида, 18-дюймовые литые колёса и так далее. Разница в цене с близкими по оснащению KIA Sportage или Ford Kuga составит около 200 тысяч, а из минусов — отсутствие у Geely боковых подушек. Во всех случаях будут двигатели мощностью около 150 л.с. и шестиступенчатые автоматы. А доплатив 100 тысяч, можно купить уже полноприводный Geely Atlas, и всё равно выйдет дешевле конкурентов.





«Атлас» позирует около храма иконы Божьей Матери «Скоропослушница», построенного без гвоздей





Стоит ли экономия того, чтобы покупать автомобиль без российской предыстории? Вопрос спорный. Чайнафобы вряд ли посмотрят на Geely Atlas даже при двукратной разнице в цене. Те же, кто не исключает владения «китайцем», наверняка заинтересуются. Статистика это подтверждает: «Атлас» быстро выбился в лидеры среди автомобилей Geely в России, хотя в абсолютных величинах продажи невелики: например, на каждый проданный Atlas приходится порядка 20 KIA Sportage. Впрочем, Geely постепенно сокращает эту разницу.





После появления Atlas в России продажи Geely подскочили на четверть





А если Atlas избавится от едкого запаха в салоне и докажет свою беспроблемность в длительной эксплуатации (ну вдруг), взятие китайской гвардией нового рубежа можно считать состоявшимся. До победы в абсолюте ещё далеко, но ведь когда-то и корейцы продирались через тернии скепсиса.





А вот конечная цель нашего путешествия, где мы тестировали совсем другую технику. Но об этом — на следующей неделе





Этой осенью на рынок вышел обновлённый «УАЗ-Патриот». Но он кажется «пузотёром» на фоне настоящей внедорожной техники — вездехода «Бурлак».





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