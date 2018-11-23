Претензия на бестселлер: смотрим, как Geely Atlas бросил вызов KIA Sportage и прочей компании
Мы испытали один из самых амбициозных китайских кроссоверов
В родном Китае эта модель называется неказистым словом Boyue, но пользуется взрывной популярностью: за полтора года ей удалось не только прорваться в тройку наиболее востребованных кроссоверов, но и стать самым популярным Geely в истории. В России её переименовали в Atlas, но ждёт ли его такой же термоядерный успех? Разбираемся в нашем тест-драйве.
Geely Atlas — среднеразмерный кроссовер, который по большинству характеристик близок KIA Sportage, Ford Kuga, Volkswagen Tiguan. И если ещё пять лет назад китайцы уповали на мультимедийную мишуру, то теперь в арсенале Atlas есть и шестиступенчатый автомат, и полный привод, и турбомоторы — последние, правда, в России недоступны.
В этот раз цель у нас была прагматичная — доехать до карьера в 250 км от города, сделать репортаж и вернуться обратно. Поездку омрачило вот что: в салоне нового «Атласа» всю дорогу стоял химический запах, примерно как в школьном пенале в жаркий день. Может быть, амбре был не столь едкий, как в Great Wall пятилетней давности, но достаточный, чтобы к концу четырёхчасовой поездки появилось что-то вроде похмелья. В принципе попахивает и салон Renault Dokker или LADA Vesta, но как-то интеллигентнее, что ли.
Это даже обидно, ведь в остальном интерьер «Атласа» вполне удался. У него убедительный дизайн и приличные отделочные материалы. Даже в средних комплектациях «Атлас» имеет кожаную обивку передней панели, дверей и кресел, а серебристый пластик под алюминий рельефен и не кажется дешёвкой. Неплоха и подгонка панелей друг другу, а на ходу салон не издаёт звуков, кроме загадочного бренчания под полом багажника — там был плохо закреплён инструмент.
Обаяние интерьера поднимает планку ожиданий, но мелочи роняют её обратно. Например, кнопка подогрева сидений удобно расположена, но сам подогрев одноступенчатый: не хватает как минимум форсажного режима для быстрого прогрева кожаного кресла. Посадка за рулём удобна, кресла имеют электрорегулировку, но руль хочется подтянуть поближе: по вылету он регулируется в небольшом диапазоне.
Графическая панель приборов приятна глазу, но пестровата, а главное, перегружена. Скажем, цифры по её углам мелкие, а в центре спидометра по умолчанию живёт весёленькая анимация, занимая самое ценное место. Лишь порывшись в бортовом компьютере, можно вывести сюда показания спидометра или информацию об остаточном пробеге до заправки.
Или вот круиз-контроль, который не имеет ясной индикации, отчего не сразу понимаешь, когда он включается и какую скорость планирует держать. Пустяки, но оценку снижают.
Сенсорный экран на центральной консоли не обладает тактильностью планшетов (что, впрочем, почти нормально для автомобильных тачскринов), зато изображение с камеры заднего вида отличное, а навигация хоть и запускается через паузу, но работает исправно. Например, позволяет выбрать альтернативные маршруты и вовремя предупреждает о манёврах.
Если вычесть из уравнения запах, интерьер у Geely Atlas удачен, и хоть ему не хватает рафинированности в мелочах... само упоминание этого слова применительно к «китайцу» звучит как комплимент.
А ещё «Атлас» здорово едет. У него мягкая подвеска, которая отрабатывает асфальтовый рельеф любой сложности, но эта мягкость не рушит управляемости. По уровню обратной связи на руле, точности и понятности это не только самый лучший «китаец» на моей памяти, но и вообще очень убедительный кроссовер. Например, если водитель просчитался со скоростью манёвра, Atlas не срывается во внезапные скольжения и до последнего держит связь с водителем. Уверенности добавляют понятные тормоза, и в целом, пересев на Atlas с любого близкого кроссовера, не придётся долго привыкать.
Правда, на скорости в салоне стоит хорошо различимый шум качения шин, но отчасти это нужно списать на шипованные шины Hakkapeliitta, которые любят позудеть. Магнитола поёт весьма посредственно, поэтому уши и нос Atlas радует чуть меньше, чем глаза и вестибулярный аппарат.
Чуть меньше восторгов вызвал силовой агрегат. На тестовом Atlas был старший мотор объёмом 2,4 литра и мощностью 149 л.с. Несмотря на низкую по современным меркам форсировку на лючке бензобака, есть строгий завет использовать только бензин АИ-95.
При этом мотор довольно прожорлив, и средний за время поездки расход превысил 10 л/100 км, что немало для езды по трассе. Возможно, мотор ещё не до конца обкатан (на одометре было 2000+км), но как минимум расход увеличивает немаленькая масса — Atlas весит более 1,7 тонны. Тот же KIA Sportage легче на 200 кг. Когда мы тянули до очередной заправки, ситуацию спас экорежим, в котором расход топлива действительно упал этак на 10%.
Динамика разгона — на минимально достаточном уровне. Шестиступенчатый автомат большую часть времени незаметен и лишь иногда толкается при переключениях. А двигатель, несмотря на приличный объём, тянет с ленцой и на обгонах требует утопленной педали газа. Впрочем, дефицит динамики не критичен, и опытные водители вряд ли испытают проблемы. 139-сильный двухлитровый мотор предлагается с механической коробкой передач и передним приводом, так что динамика должна быть плюс-минус сопоставимой.
Половину пути мы проехали в темноте и оценили неплохие фары: ближний свет даёт яркий пучок с хорошим акцентом на обочину, а дальний зажигает знаки метров в 500 по курсу.
Топовые версии Geely Atlas имеют полный привод, сделанный по классической для кроссоверов схеме: задние колёса подключаются через муфту. По проходимости он является классическим паркетником, без лишних претензий: в городе едешь без страха, бездорожья избегаешь в принципе.
По практичности Atlas сопоставим с конкурентами класса Sportage, но с рядом оговорок. Например, задние сиденья позволяют взрослому сесть с запасом по всем направлениям, но пол кажется высоким, точно у рамного внедорожника. Задран и уровень багажника, причем, имея неплохую погрузочную площадь, он невелик по высоте. Поэтому по объему сравним не столько с тем же Sportage, сколько с более компактной Hyundai Creta — около 400 литров.
Компания Geely, вдохновлённая успехами на родине, делает на Atlas ставку и в России. Для нашего рынка их собирают в белорусском Белджи в режиме полного цикла со сваркой и окраской кузовов. Причём проектная мощность до 60 тысяч машин в год выдаёт неслабые амбиции.
Сказалась ли локализация в Таможенном союзе на цене? Тут как посмотреть... Базовая стоимость от 1,05 миллиона рублей кажется смелой заявкой для китайского автомобиля. За эти деньги вы получаете переднеприводный двухлитровый автомобиль с АБС, системой стабилизации, фронтальными подушками безопасности, климат-контролем, подогревом сидений, аудиосистемой и так далее — в принципе весь джентльменский набор. Но всё-таки целый «лимон»... Ведь если не гнаться за размером автомобиля, за меньшие деньги можно взять близко оснащенный Hyundai Creta, пусть даже он компактнее.
Впрочем, относительно прямых конкурентов — кроссоверов C-класса — Geely оставила вежливый зазор. Так, топовая версия с передним приводом Luxury 2,4 за 1,36 миллиона рублей включает кожаный салон, сиденья с электроприводом, мультимедиа, камеру заднего вида, 18-дюймовые литые колёса и так далее. Разница в цене с близкими по оснащению KIA Sportage или Ford Kuga составит около 200 тысяч, а из минусов — отсутствие у Geely боковых подушек. Во всех случаях будут двигатели мощностью около 150 л.с. и шестиступенчатые автоматы. А доплатив 100 тысяч, можно купить уже полноприводный Geely Atlas, и всё равно выйдет дешевле конкурентов.
Стоит ли экономия того, чтобы покупать автомобиль без российской предыстории? Вопрос спорный. Чайнафобы вряд ли посмотрят на Geely Atlas даже при двукратной разнице в цене. Те же, кто не исключает владения «китайцем», наверняка заинтересуются. Статистика это подтверждает: «Атлас» быстро выбился в лидеры среди автомобилей Geely в России, хотя в абсолютных величинах продажи невелики: например, на каждый проданный Atlas приходится порядка 20 KIA Sportage. Впрочем, Geely постепенно сокращает эту разницу.
А если Atlas избавится от едкого запаха в салоне и докажет свою беспроблемность в длительной эксплуатации (ну вдруг), взятие китайской гвардией нового рубежа можно считать состоявшимся. До победы в абсолюте ещё далеко, но ведь когда-то и корейцы продирались через тернии скепсиса.
Этой осенью на рынок вышел обновлённый «УАЗ-Патриот». Но он кажется «пузотёром» на фоне настоящей внедорожной техники — вездехода «Бурлак».
Допускаете ли вы, что в будущем купите китайский автомобиль?
- Исключено
- Если будут прогрессировать такими темпами
- Уже присматриваюсь
- Владею китайским автомобилем
Фото: Артём Краснов