Мэрия отдала застройщику дорогу во дворе — это не понравилось прокуратуре

От властей потребовали наказать виновных за это до 9 декабря

Граница участка проходит практически по фасаду соседнего здания





Прокуратура Новосибирска выписала представление мэру Анатолию Локтю с требованием устранить нарушения в Дзержинском районе города — там городские власти выдали застройщику участок вместе с общей дорогой.







Согласно документу (копия имеется в распоряжении редакции НГС), мэрия Новосибирска выделила компании «ИстКом» (сейчас — «Расцветай на Гоголя») участок, в который включила часть дороги общего пользования между стройплощадкой и зданием по улице Глинки, 10А.







«Указанный проезд обеспечивает не только доступ сотрудников и клиентов к зданию и земельному участку ЗАО "Сиббланкоиздат" (ул. Глинки, 10А), но и жителей, в том числе соседних многоквартирных домов.





Проезд зафиксирован на инженерно-топографических картах города», — указано в представлении прокуратуры.







Стройка ведётся в нескольких метрах от границы участка, непосредственно над дорогой





Участок был выдан застройщику бесплатно в собственность для расселения ветхих домов по улице Гоголя, право было зарегистрировано в апреле 2018 года, но по закону участки общего пользования не подлежат приватизации, которая устанавливает только одного пользователя, поясняет прокуратура в документе.







Сейчас проезд не перегорожен и доступен для всех, рассказал корреспонденту НГС представитель компании «Сиббланкоиздат», представившийся Игорем, но граница участков проходит практически по фасаду здания на Глинки, 10А.







«Дело в том, что как только жильцы оформляют право собственности, у них возникает в силу закона право общей долевой собственности на участок. Они могут принять решение [огородить участок], никто им помешать не сможет, — пояснил мужчина. — У нас единственный выход, и он выходит на этот проезд. Представьте, какие убытки мы понесём, если нам придётся выход переносить. А всё остальное как? Там земельный участок, здесь земельный участок — мы лишены будем проезда в перспективе».







Проезд — единственный, по которому можно пройти с улицы Гоголя к многоквартирным домам и офисам





Прокуратура потребовала у мэра устранить нарушение до 9 декабря и «решить вопрос о привлечении ответственных должностных лиц к дисциплинарной ответственности». В ведомстве уточнили, что представление действительно было вынесено, но пока не рассмотрено.





В мэрии не ответили на запрос корреспондента НГС с просьбой прокомментировать ситуацию. В компании «Расцветай на Гоголя» заметили, что проезд никак не задействован при строительстве.







«В дальнейшем на этапе эксплуатации обеспечение указанного проезда к зданию по улице Глинки, дом 10А при необходимости возможно обеспечить посредством установления сервитута на территории указанного проезда, что никак не отразится на реализации проекта ЖК "Расцветай на Гоголя" застройщиком», — добавили в компании.







По информации публичной кадастровой карты, ещё одна часть дороги входит в состав соседнего участка, на котором находился определённый под снос дом по улице Гоголя, 203А.





Прокуратура периодически находит нарушения в работе городских властей, нередко они так или иначе связаны с дорогами. Например, в октябре ведомство подало на мэрию в суд из-за колеи на проспекте Лаврентьева.